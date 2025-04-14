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"Григорчука приглашали, чтобы улучшить результаты", - эксперт ожидал более упорной игры в матче ЛНЗ - Шахтер
Шахтер внешне очень легко разгромил ЛНЗ
shakhtar.com
Бывший главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, какой результат 24-го тура УПЛ стал для него самой большой неожиданностью.
– Что из событий 24-го тура могли бы выделить?
– Самой большой неожиданностью для меня стало крупное поражение ЛНЗ от "Шахтера". Черкасский клуб слишком легко проиграл этот матч, уступая в счете уже на 20-й минуте 0:3. Честно говоря, ожидал упорной игры вроде дерби, в которой "Шахтеру" точно легко не будет.
Но оказалось все наоборот. Приглашая Романа Григорчука в Черкассы, все хотели, чтобы результаты ЛНЗ были лучше, но несмотря на сильный состав, в котором собраны качественные футболисты, это пока не удается. Как будет дальше – трудно сказать. Черкасскому клубу нужно искать причину, почему эта проблема возникла, – считает специалист.
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