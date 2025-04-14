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"В канун игры два таких гола забил на тренировках", - Харатин, который забил и чужим и своим, подвел итог матча с Зарей

Премьер-лига

Верес со счетом 2:1 обыграл Зарю

"В канун игры два таких гола забил на тренировках", - Харатин, который забил и чужим и своим, подвел итог матча с Зарей

Фото: НК Верес

Новина українською

Хавбек "Вереса" Игорь Харатин прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в матче 24-го тура УПЛ, в котором он забил и в свои, и в чужие ворота.

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"Быстрый гол – это всегда психологическое преимущество. Тем более, мы забили сразу два мяча в начале матча. Но нужно отдать должное "Заре". После такого удара они не бросили играть – старались создавать моменты. Они не забили второй раз, а мы выиграли. Поэтому, очень рад за нашу команду.

Относительно забитого гола – мы наигрывали эту комбинацию на тренировках. В канун игры два таких гола забил. Мечтал забить такой гол. Потому что знаю, что владею таким ударом, но никогда именно так не забивал. Разбирали этот розыгрыш углового и с Дмитрием Клецом. Очень счастлив, что наконец все удалось", – сказал Харатин.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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3584589248 (кельменці)
14.04.2025 в 18:13
Пенальті суддя дьордій призначив безпідставно,. навіть сліпий бачив,як гравець металіста рашкін "намальовував" падіння.Пропоную суддю дьордія пожиттєво відсторонити від суддівства.
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Комментарии 1
3584589248 (кельменці)
14.04.2025 в 18:13
Пенальті суддя дьордій призначив безпідставно,. навіть сліпий бачив,як гравець металіста рашкін "намальовував" падіння.Пропоную суддю дьордія пожиттєво відсторонити від суддівства.
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