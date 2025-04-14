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"В канун игры два таких гола забил на тренировках", - Харатин, который забил и чужим и своим, подвел итог матча с Зарей
Верес со счетом 2:1 обыграл Зарю
Фото: НК Верес
Хавбек "Вереса" Игорь Харатин прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в матче 24-го тура УПЛ, в котором он забил и в свои, и в чужие ворота.
"Быстрый гол – это всегда психологическое преимущество. Тем более, мы забили сразу два мяча в начале матча. Но нужно отдать должное "Заре". После такого удара они не бросили играть – старались создавать моменты. Они не забили второй раз, а мы выиграли. Поэтому, очень рад за нашу команду.
Относительно забитого гола – мы наигрывали эту комбинацию на тренировках. В канун игры два таких гола забил. Мечтал забить такой гол. Потому что знаю, что владею таким ударом, но никогда именно так не забивал. Разбирали этот розыгрыш углового и с Дмитрием Клецом. Очень счастлив, что наконец все удалось", – сказал Харатин.
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