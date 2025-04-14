Снова угловой, снова голова Бабогло. Карпаты забили второй гол Ингульцу. ВИДЕО

Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в "Александрии" принимал "Карпаты".

Львовяне забили быстрый гол уже на 5-й минуте – после углового забил Бабогло.

Все тот же Бабогло и снова головой после углового на 81-й минуте фактическу закрыл игру. Интересная траектория после удара, и Паламарчук, кажется, немного потерял ворота.

2:0 для "Карпат".