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Снова угловой, снова голова Бабогло. Карпаты забили второй гол Ингульцу

Премьер-лига

Первый в карьере дубль защитника

Снова угловой, снова голова Бабогло. Карпаты забили второй гол Ингульцу

Фото: ФК Карпати Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в "Александрии" принимал "Карпаты".

Львовяне забили быстрый гол уже на 5-й минуте – после углового забил Бабогло.

Все тот же Бабогло и снова головой после углового на 81-й минуте фактическу закрыл игру. Интересная траектория после удара, и Паламарчук, кажется, немного потерял ворота.

2:0 для "Карпат".

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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