Премьер-лига
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Снова угловой, снова голова Бабогло. Карпаты забили второй гол Ингульцу
Первый в карьере дубль защитника
Фото: ФК Карпати Львів
Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в "Александрии" принимал "Карпаты".
Львовяне забили быстрый гол уже на 5-й минуте – после углового забил Бабогло.
Все тот же Бабогло и снова головой после углового на 81-й минуте фактическу закрыл игру. Интересная траектория после удара, и Паламарчук, кажется, немного потерял ворота.
2:0 для "Карпат".
Напомним, что
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