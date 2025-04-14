Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скажет, что так и хотел? Свистун забил Карпатам, закинув с фланга за шиворот Кинарейкину. ВИДЕО
Интрига еще есть
Фото: ФК Карпати Львів
Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в Александрии принимал "Карпаты".
Львовяне забили быстрый гол уже на 5-й минуте – после углового забил Бабогло. А затем тот же Бабогло на 81-й снова после углового сделал дубль.
Но "Ингулец" не сдалася и на 90-й минуте Свистук так навесил с фланга, что залетел за шиворот Кинарейкину. 2:1 для "Карпат".
Интересно, Свистун скажет, что так и хотел?
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио
- Ротань: Телефон весь в смсках с одним словом о судействе. Какой смысл президенту вкладывать деньги
- Только 5 украинцев забили в Суперлиге Турции больше, чем Зубков
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000