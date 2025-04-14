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Скажет, что так и хотел? Свистун забил Карпатам, закинув с фланга за шиворот Кинарейкину. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Интрига еще есть

Скажет, что так и хотел? Свистун забил Карпатам, закинув с фланга за шиворот Кинарейкину. ВИДЕО

Фото: ФК Карпати Львів

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 24-го тура УПЛ закрывался матчем, в котором "Ингулец" в Александрии принимал "Карпаты".

Львовяне забили быстрый гол уже на 5-й минуте – после углового забил Бабогло. А затем тот же Бабогло на 81-й снова после углового сделал дубль.

Но "Ингулец" не сдалася и на 90-й минуте Свистук так навесил с фланга, что залетел за шиворот Кинарейкину. 2:1 для "Карпат".

Интересно, Свистун скажет, что так и хотел?

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