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Попов повторил клубный антирекорд Ярмоленко и Сидорчука

Премьер-лига
Обновлено

У Дениса уже 3 удаления в матчах УПЛ

Попов повторил клубный антирекорд Ярмоленко и Сидорчука

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

В матче с "Кривбассом" (2:0) 26-летний защитник "Динамо" Денис Попов заработал свою третью красную карточку в чемпионатах Украины.

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Тем самым он повторил клубный антирекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко на пару с Сергеем Сидорчуком.

Первый раз Попов был удален с поля за два "горчичника" 13 ноября 2021 года в домашнем поединке киевлян с "Колосом" (0:0). А 30 июля 2023 года, как и ныне, он проштрафился уже напрямую в матче динамовцев с "Минаем" на своем поле (4:1).

Попов повторил клубный антирекорд Ярмоленко и Сидорчука - изображение 1
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Андрей Ярмоленко Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
14.04.2025 в 18:50
Хамьё с одного гнезда,одно воспитание
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
14.04.2025 в 18:50
Хамьё с одного гнезда,одно воспитание
Ответить
0
0

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