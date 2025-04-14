Попов повторил клубный антирекорд Ярмоленко и Сидорчука

В матче с "Кривбассом" (2:0) 26-летний защитник "Динамо" Денис Попов заработал свою третью красную карточку в чемпионатах Украины.

Тем самым он повторил клубный антирекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко на пару с Сергеем Сидорчуком.

Первый раз Попов был удален с поля за два "горчичника" 13 ноября 2021 года в домашнем поединке киевлян с "Колосом" (0:0). А 30 июля 2023 года, как и ныне, он проштрафился уже напрямую в матче динамовцев с "Минаем" на своем поле (4:1).