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Александрия и Рух побили рекорд УПЛ, который держался 21 год

Премьер-лига

Снова ничья

Александрия и Рух побили рекорд УПЛ, который держался 21 год

fcrukh.com

Новина українською

"Александрия" и "Рух" в 7-й раз подряд сыграли очки между собой. Тем самым они побили рекорд чемпионатов Украины 21-летней давности, установленный в поединках "Ильичевца" и запорожского "Металлурга".

Ничейная эпопея между черно-желто-зелеными и желто-черными началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове, в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии, а в этом сезоне оба матча завершились со счетом 1:1.

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ФК Александрия Рух (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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