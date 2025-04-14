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Александрия и Рух побили рекорд УПЛ, который держался 21 год
Снова ничья
fcrukh.com
"Александрия" и "Рух" в 7-й раз подряд сыграли очки между собой. Тем самым они побили рекорд
Ничейная эпопея между черно-желто-зелеными и желто-черными началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове, в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии, а в этом сезоне оба матча завершились со счетом 1:1.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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