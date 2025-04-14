  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразилец Карпат заявил, что он принял правильное решение, когда приехал в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразилец Карпат заявил, что он принял правильное решение, когда приехал в Украину

Премьер-лига
Обновлено

Бруниньо был признан лучшим игроком УПЛ в феврале-марте

Бразилец Карпат заявил, что он принял правильное решение, когда приехал в Украину

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Хавбек "Карпат" Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком УПЛ в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с львовским клубом.

Читайте также"Еще много всего впереди". Лидер Карпат рассмотрел вариант с натурализацией

– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за "Карпаты". Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.

– Наверное, это влияет на желание оставаться в "Карпатах"?

– Да, конечно.

– Что скажешь о продлении контракта?

– В "Карпатах" я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит "Атлетико Минейро". Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге".

По теме
yellow-arrow
Шахтер начал продажу билетов на дерби с Динамо. Известны цены
yellow-arrow
Нещерет установил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче УПЛ
yellow-arrow
"Надо быть настороже", - лидер Вереса высказался о турнирной ситуации команды
Карпаты (Львов) Бруниньо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости