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Бразилец Карпат заявил, что он принял правильное решение, когда приехал в Украину
Бруниньо был признан лучшим игроком УПЛ в феврале-марте
fckarpaty.org.ua
Хавбек "Карпат" Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком УПЛ в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с львовским клубом.
– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за "Карпаты". Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.
– Наверное, это влияет на желание оставаться в "Карпатах"?
– Да, конечно.
– Что скажешь о продлении контракта?
– В "Карпатах" я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит "Атлетико Минейро". Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге".
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