Бразилец Карпат заявил, что он принял правильное решение, когда приехал в Украину

Хавбек "Карпат" Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком УПЛ в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с львовским клубом.

– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за "Карпаты". Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.

– Наверное, это влияет на желание оставаться в "Карпатах"?

– Да, конечно.

– Что скажешь о продлении контракта?

– В "Карпатах" я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит "Атлетико Минейро". Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге".