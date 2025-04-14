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"Надо быть настороже", - лидер Вереса высказался о турнирной ситуации команды

Премьер-лига
Обновлено

Верес обыграл Зарю

"Надо быть настороже", - лидер Вереса высказался о турнирной ситуации команды

nkveres.com

Новина українською

Один из лидеров "Вереса" Виталий Дахновский оценил победу своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Зарей" (2:1).

– "Верес" дважды забил в дебюте, но я не могу сказать, что нас настраивали на быстрые голы. В этом нет нужды, потому что при том игровом стиле, который в последнее время на вооружении у ровенчан, мы со стартовым свистком стараемся действовать агрессивно, высоко встречая визави. А там уж как получится.

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Сегодня в Киеве сработали другие домашние заготовки. Во время недельного подготовительного цикла большое внимание уделялось розыгрышу стандартных положений и фланговым передачам на дальнюю штангу, которые нужно было запереть. Эти наработки помогли Харатину открыть счет, а Луану – удвоить, воспользовавшись пасом Шевченко.

– Кстати, упомянутый Харатин едва не стал антигероем, когда в начале второго тайма срезал мяч в свои ворота.

– Это был несчастный случай, однако, если бы упустили победу, это было бы на нашей совести. Ведь еще в первом тайме и сразу после перерыва могли спокойно, как говорится, закрывать игру, но промахивались с позиций, с которых не забить трудно.

Хорошо, что вскоре "Заря" оказалась в меньшинстве и стало проще сдерживать атаки луганчан. Хотя у чужих ворот мы продолжали наступать на те же грабли. Следует срочно исправлять прицел.

– После этой победы "Верес" уже гарантировал себе выполнение программы-минимум – сохранение прописки в УПЛ.

– Давайте не будем спешить с такими категоричными выводами. В ближайших турах мы сыграем с "Черноморцем", "Ворсклой", "Оболонью", находящимися в зоне вылета и для которых это будут финалы. Поэтому надо быть настороже, и о каком-то почивании на лаврах не может быть и речи.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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