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Тренер Карпат: Бабогло ваш друг, да? Потому, вы и прокомментируйте

Премьер-лига
Обновлено

Очередная победа Карпат в УПЛ

Тренер Карпат: Бабогло ваш друг, да? Потому, вы и прокомментируйте

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Ингульцом", в котором его команда победила 2:1.

– Игра была максимально непростой. Можно играть с командой, у которой 2-3 угловых, а ты играешь против "Ингульца" и понимаешь, что таких угловых будет 20-30, потому что каждый аут – такой опасный момент, и это давление сказывается.

– Нереализованный пенальти от Бруниньо – это как-то повлияло на ход игры, на мораль команды?

– Мы увидели, что это повлияло в первую очередь на уверенность "Ингульца". Они после этого момента сразу получили, наверное, заряд эмоций, и немного им стало легче, я так думаю, после этого момента как раз.

– Дубль от защитника Бабогло – как прокомментируете этот его первый дубль?

– Это ваш друг, да? Потому, вы и прокомментируйте (смеется – ред.). Это очень классно, он очень хотел это сделать. Какой жест он для жены послал после этого.

Это классно, когда человек делает такой счастливый момент для своей семьи. Его семья будет помнить этот матч.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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