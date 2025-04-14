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Кобин: На тренировке я специально пробил Паламарчуку пенальти - он отразил

Премьер-лига

Ингулец проиграл Карпатам, Паламарчук снова потянул пенальти

Кобин: На тренировке я специально пробил Паламарчуку пенальти - он отразил

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:2).

– Я считаю, была классная игра. Две команды пытались играть в атакующем стиле, и это у них достаточно хорошо получалось. Качество игроков сегодня вышло на первый план, индивидуальное мастерство – это как при стандартных положениях, так и при завершающей фазе.

– Быстрое перестроение из обороны в атаку, много моментов. Чего именно не хватило, чтобы отличиться больше раз и забивать не в конце матча?

– Да, действительно, хорошие были моменты, хорошие были выпады. Игроки, которые делают это с легкостью, забивают голы, наносят качественные удары по воротам – они стоят больших денег. К сожалению, мы этого не можем себе позволить.

Читайте такжеДубль защитника, рекорд вратаря, шальной гол-красавец хозяев. Ингулец - Карпаты 1:2. Видео голов и обзор матча

Мы стараемся с ребятами работать в этом плане, но это нелегкая работа. Я вижу, что у нас есть прогресс, но он не до конца. То есть у нас где-то не хватает точности, уверенности, наверное, в своих силах, в том, что игрок может забить гол.

Потому что если брать по сегодняшнему матчу, то мы создали достаточно много качественных моментов, но тут не хватает качества завершения атаки.

– Паламарчук установил новый рекорд Украины, отразив 6 пенальти подряд. Как прокомментируете его форму?

– Я его поздравляю. Он отразил 7-й – вчера на предыгровой тренировке тоже отразил пенальти. Специально поставил пенальти, чтобы он почувствовал перед игрой. Я ему сказал, что это пойдет ему на пользу.

Я его поздравляю, хорошее достижение. Пусть двигается в этом направлении. Я ему желаю только всего лучшего и продолжать в том же духе.

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Василий Кобин Ингулец (Петрово) Алексей Паламарчук Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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владимир009 (киев)
14.04.2025 в 19:25
Из 22 игр, три выиграли, вылетают из лиги с треском он еще и кого то поздравляет, главное перед игрой потренировал вратаря на пенальти, лучше бы ты команду тренировал, а не только вратаря, позорник.
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Комментарии 2
владимир009 (киев)
14.04.2025 в 19:25
Из 22 игр, три выиграли, вылетают из лиги с треском он еще и кого то поздравляет, главное перед игрой потренировал вратаря на пенальти, лучше бы ты команду тренировал, а не только вратаря, позорник.
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1
0
Nevermore (Донецк)
14.04.2025 в 19:24
зачем ты это сделал, Вася?
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