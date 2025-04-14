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Кобин: На тренировке я специально пробил Паламарчуку пенальти - он отразил
Ингулец проиграл Карпатам, Паламарчук снова потянул пенальти
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог
– Я считаю, была классная игра. Две команды пытались играть в атакующем стиле, и это у них достаточно хорошо получалось. Качество игроков сегодня вышло на первый план, индивидуальное мастерство – это как при стандартных положениях, так и при завершающей фазе.
– Быстрое перестроение из обороны в атаку, много моментов. Чего именно не хватило, чтобы отличиться больше раз и забивать не в конце матча?
– Да, действительно, хорошие были моменты, хорошие были выпады. Игроки, которые делают это с легкостью, забивают голы, наносят качественные удары по воротам – они стоят больших денег. К сожалению, мы этого не можем себе позволить.
Мы стараемся с ребятами работать в этом плане, но это нелегкая работа. Я вижу, что у нас есть прогресс, но он не до конца. То есть у нас где-то не хватает точности, уверенности, наверное, в своих силах, в том, что игрок может забить гол.
Потому что если брать по сегодняшнему матчу, то мы создали достаточно много качественных моментов, но тут не хватает качества завершения атаки.
– Паламарчук установил новый рекорд Украины, отразив 6 пенальти подряд. Как прокомментируете его форму?
– Я его поздравляю. Он отразил 7-й – вчера на предыгровой тренировке тоже отразил пенальти. Специально поставил пенальти, чтобы он почувствовал перед игрой. Я ему сказал, что это пойдет ему на пользу.
Я его поздравляю, хорошее достижение. Пусть двигается в этом направлении. Я ему желаю только всего лучшего и продолжать в том же духе.
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