Кобин: На тренировке я специально пробил Паламарчуку пенальти - он отразил

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Карпатами" (1:2) .

– Я считаю, была классная игра. Две команды пытались играть в атакующем стиле, и это у них достаточно хорошо получалось. Качество игроков сегодня вышло на первый план, индивидуальное мастерство – это как при стандартных положениях, так и при завершающей фазе.

– Быстрое перестроение из обороны в атаку, много моментов. Чего именно не хватило, чтобы отличиться больше раз и забивать не в конце матча?

– Да, действительно, хорошие были моменты, хорошие были выпады. Игроки, которые делают это с легкостью, забивают голы, наносят качественные удары по воротам – они стоят больших денег. К сожалению, мы этого не можем себе позволить.

Мы стараемся с ребятами работать в этом плане, но это нелегкая работа. Я вижу, что у нас есть прогресс, но он не до конца. То есть у нас где-то не хватает точности, уверенности, наверное, в своих силах, в том, что игрок может забить гол.

Потому что если брать по сегодняшнему матчу, то мы создали достаточно много качественных моментов, но тут не хватает качества завершения атаки.

– Паламарчук установил новый рекорд Украины, отразив 6 пенальти подряд. Как прокомментируете его форму?

– Я его поздравляю. Он отразил 7-й – вчера на предыгровой тренировке тоже отразил пенальти. Специально поставил пенальти, чтобы он почувствовал перед игрой. Я ему сказал, что это пойдет ему на пользу.

Я его поздравляю, хорошее достижение. Пусть двигается в этом направлении. Я ему желаю только всего лучшего и продолжать в том же духе.