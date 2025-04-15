Победные дубли Бабогла и Марлона, двойной ассист Бондаренко, атака Динамо и рекорд Паламарчука. Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига выходит на финишную прямую. Претендентам на чемпионство и на вылет подготовиться!

Наши клубы успешно отыграли очередной, уже 24-й по счету тур УПЛ. Начинался он со спаррингов наших грандов. В частности, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на классе разобрались с черкасскими ЛНЗ и криворожским "Кривбассом", соответственно. А вот еще один представитель топ-тройки в лице "Александрии" победить в минувший уик-энд не сумел, расписав ничью.

Не обошлось и без очередной битвы аутсайдеров - дерби Киева и Одессы, из которого благодаря курьезному автоголу голкипера "моряков" победителем вышла "Оболонь". Также этот тур запомнился уверенными гостевыми триумфами житомирского "Полесья", ковалевского "Колоса" и ровенского "Вереса". А кульминацией 24-го тура стало противостояние "Карпат" и "Ингульца", в котором "львы" забрали свое.

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 24-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Страж ворот "Ингульца" установил абсолютный рекорд УПЛ в заключительном матче тура против львовских "Карпат". Да, команда Василия Кобина с минимальной разницей в счете проиграла тот поединок. Однако, к самому Паламарчуку может быть минимум претензий. В частности, Алексей отразил рекордный шестой пенальти подряд в украинском чемпионате (хотя сам в определенном смысле его и привез, хех). Но в целом опытный 33-летний кипер отстоял надежно в игре со "львами".

Альтернатива: Кирилл Фесюн ("Шахтер"). В матче против черкасского ЛНЗ 22-летний Кирилл дебютировал в футболке главной команды "горняков". Как ни странно, несмотря на итоговый разгром, подопечные Романа Григорчука создали немало, и здесь как раз для "Шахтера" пригодились способности молодого кипера. В общем, Фесюн совершил несколько хороших сейвов, а его вины в эпизоде с пропущенным голом по сути и нет.

Бонусом также добавим в качестве резервиста кипера одесского "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо. Не спешите плеваться! Если вынести за скобки курьезный автогол нигерийца (хотя да, это достаточно сложно сделать), как ни странно, его игра понравилась в целом. После того "пропущенного" мяча первый номер "моряков" не расклеился, а выглядел очень прилично, осуществив несколько эффектных сейвов. Поэтому, стоит поддержать вратаря одесситов - хотя бы таким образом.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

Воспитанник киевского "Динамо" по сути похоронил интригу в конце первого тайма в киевском дерби - в противостоянии с "Левым Берегом". В частности, опытный центрбек грамотно занял позицию после подачи с углового, отклеился от опекунов и ударом головой прошил Механива. Без шансов для кипера "аистов". К тому же, 30-летний Никита на отлично справился со своими непосредственными обязанностями. Бурда подчищал за партнерами, первым пасом начинал атаки и не давал свободного пространства футболистам Виталия Первака, заставляя их сваливаться во фланги для хаотичных подач и навесов, которые в итоге сам и нивелировал.

Центральный защитник: Сергей Чоботенко ("Полесье")

Высоченный защитник "волков" отыграл матч с полтавской "Ворсклой" на высоком уровне. По факту (счет на табло) Сергей не дал ничего создать у собственных ворот для игроков атакующей линии соперника. При этом, Чоботенко был ментальным лидером и выглядел на голову надежнее своего партнера по обороне - Матича. В частности, украинец частенько подчищал за хорватом и исправлял его огрехи.

Правый защитник: Владислав Бабогло ("Карпаты")

Да, безусловно, номинально Владислав действовал именно на позиции центрбека. Впрочем, из правых защитников в этом туре особого впечатления никто не произвел, а дубль Бабогло в ворота "Ингульца" говорит за его акцентированность на атаку. Поэтому, в нашей сборной защитник "львов" сыграет именно справа. Эти голы принесли команде Владислава Лупашко победу и стали первыми в УПЛ для защитника "Карпат" аж с ноября 2021-го года (по сути в прошлой жизни...). Кроме того, молдавский легионер максимально внимательно сыграл и у своих ворот.

Левый защитник: Владислав Дубинчак ("Динамо")

В игре с криворожанами Юрия Вернидуба наш герой оформил ассист на первый гол динамовцев. Фланговые прорывы и верховые забросы Владислава по сути и помогли киевлянам добыть три жизненно необходимых очка для киевлян в контексте борьбы за чемпионство. В частности, в первом тайме фулбек "бело-синих" своим прострелом прошил буквально все защитное звено "Кривбасса" - после чего Ярмоленко оставалось замкнуть в пустые ворота. К тому же, уже когда столичная команда действовала в меньшинстве, Владислав принял участие в атаке, которая привела ко второму голу команды СаШо. Дубинчак бросил аут, после которого Михавко под давлением выполнил ту самую рискованную, но зрячую разрезную верховую передачу на свободного Ваната.

Альтернатива: Евгений Шевченко ("Верес"). Уже не первое попадание Евгения в наши подобные символические "солянки". В матче с луганской "Зарей" Шевченко был одним из лучших в составе ровенчан. В частности, левый фулбек "Вереса" выполнил отличные подключения в атаку, оформил голевую передачу, да еще и имел прекрасную возможность для того, чтобы отличиться самому.

Опорный полузащитник: Марлон ("Шахтер")

Дубль бразильца в игре с ЛНЗ говорит сам за себя. По сути и по факту именно голы Марлона принесли дончанам три очка в том противостоянии. Латиноамериканский легионер в начале встречи за всего лишь 13 минут успел дважды расписаться в воротах Кучеренко. Да и в целом, опорник "горняков был активным, вел игру в центре поля, после чего уступил место Назарине.

Центральный полузащитник: Борис Крушинский ("Полесье")

55-й номер "волков" забил очень важный мяч на старте поединка с полтавской "Ворсклой". Это позволило житомирянам Имада Ашура действовать спокойнее и контролировать игру. В итоге, этот забитый мяч и принес "Полесью" три очка в противостоянии с командой Юрия Максимова.

Альтернатива: Руслан Бабенко ("Полесье"). В качестве альтернативы Крушинскому возьмем его партнера из стана житомирян. Только Руслан действовал чуть ниже. Но в целом, капитан "волков" провел хороший матч, доминировал в центре поля и совершил много перехватов. Примечательно, что породистый ассист на Крушинского в моменте с первым взятием ворот отдал именно Бабенко.

Атакующий полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Еще один представитель действующего чемпиона в нашей символической сборной. Артем отыграл встречу с командой Григорчука, как говорится, от свистка до свистка. Как и его бразильский напарник, Бондаренко отметился дублем. Только в отличие от Марлона, украинец оформил два ассиста. В частности, сначала Артем исполнил результативную передачу на первый забитый мяч того же Марлона, а в самой концовке Траоре с его паса довершил разгром черкасчан.

Альтернатива: Дмитрий Клец ("Верес"). 10-й номер ровенчан оформил голевую передачу в гостевой игре с луганской "Зарей". К тому же хавбек народного клуба разогнал вторую результативную атаку своей команды и отлично выполнял стандартные положения.

Левый вингер: Луан Кампос ("Верес")

Номинально в игре с луганчанами Младена Бартуловича 23-летний бразилец играл на правом фланге. Однако, у нас там будет легенда украинского первенства, поэтому поставим латиноамериканского легионера ровенчан слева. Луан был главной ударной силой ровенского коллектива в той встрече на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и забил второй мяч "Вереса". Удивительно, что главный тренер народного клуба Олег Шандрук довольно рано снял своего вингера с игры - на 62-й минуте.

Альтернатива: Константин Бычек ("Оболонь"). Вингер "пивоваров" очень выделялся своей активностью на фоне игроков обеих команд в противостоянии с "Черноморцем" Кучера. Атакующий игрок киевлян все время пытался играть на обострение, при этом имел несколько голевых моментов, однако не везло с их реализацией. Или же надежно отрабатывал вышеупомянутый Аниагбосо. Апофеозом перформанса Бычека в игре с "моряками" стало его участие в голевой атаке - именно он пробивал по воротах перед автоголом нигерийского вратаря.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Хоть и сам Андрей никогда публично не декларировал подобных целей, впрочем легенда столичного коллектива постепенно приближается к вечному бомбардирскому рекорду УПЛ. В матче с бронзовым призером прошлогодней кампании криворожским "Кривбассом" Ярмоленко не потерял концентрацию, воспользовался ошибкой оборонительной линии подопечных Юрия Вернидуба и с правой прошил, уже на тот момент пустые, ворота Клищука. Второй подряд гол 7-го номера "бело-синих" с нерабочей ноги, и 112-й в целом в украинском элитном дивизионе.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Лучший бомбардир прошлой и текущей кампаний УПЛ в очередной раз доказал свое мастерство и статус. После удаления Дениса Попова градус поединка ощутимо возрос, и киевляне по логике вещей должны были бы закрыться в обороне. Однако сольный трюк Владислава, после верховой подачи через все поле со своей половины от Михавка, снял все вопросы на счет победителя той встречи. Ванат качественно обработал далеко непростую передачу и точно попал в дальний угол ворот криворожского "Кривбасса". 14-й мяч нападающего "бело-синих" в этом сезоне отечественного чемпионата.

Альтернатива №1: Фаал Бабукар ("Рух"). В качестве альтернативы Ванату, или же в пару к самому меткому страйкеру УПЛ берем представителя африканского континента из рядов львовского "Руха". Гамбиец вышел на замену в игре с "Александрией" во втором тайме, а уже через две минуты оставил свой автограф в воротах "горожан". Этот забитый мяч стал дебютным для Фаала за "желто-черных" и принес команде Виталия Пономарева важный зачетный балл в матче против одного из лидеров нашего первенства.

Альтернатива №2: Николай Гайдучик ("Верес"). Форвард ровенчан запорол немало хороших моментов в матче с луганской "Зарей". Однако Гайдучик одновременно при этом прекрасно себя показывал во взаимодействии с партнерами и оттягивании на себя внимания, и как следствие заработал на себе красную карточку для соперника. Поэтому, в качестве еще дополнительной опции включаем Николая в нашу символическую сборную тура.

Главный тренер: Виталий Пономарев ("Рух") / Александр Шовковский "Динамо" / Руслан Костышин ("Колос")

Уже традиционно, в этой номинации оставляем выбор на усмотрение общественности. Наставник львовян особо не мудрил и выставил на игру с "Александрией" тот же состав, что и принес успех в матче с "Колосом". Тем не менее, замены коуча "желто-черных" принесли "Руху" важный зачетный балл во встрече с более статусным соперником. В свою очередь тренер "бело-синих" удержал игру под контролем, даже когда его команда осталась в меньшинстве против "Кривбасса", и добыл положительный результат. Ну а коуч ковалевцев локально и стратегически разобрал своего коллегу в матче с "Левым Берегом" - Виталия Первака.

Запасные: Руслан Нещерет ("Динамо"), Тарас Михавко ("Динамо"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Кристиан Свистун ("Ингулец"), Александр Караваев ("Динамо"), Игорь Харатин ("Верес"), Дмитрий Мишнев ("Александрия"), Йосефи Томер ("Полесье"), Алексей Сидоров ("Колос"), Лассина Траоре ("Шахтер").