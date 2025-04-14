Победные дубли Бабогла и Марлона, двойные ассисты Дубинчака и Бондаренко, атака Динамо и рекорд Паламарчука. Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига выходит на финишную прямую. Претендентам на чемпионство и на вылет подготовиться!

Наши клубы успешно отыграли очередной, уже 24-й по счету тур УПЛ. Начинался он со спаррингов наших грандов. В частности, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" на классе разобрались с черкасскими ЛНЗ и криворожским "Кривбассом", соответственно. А вот еще один представитель топ-тройки в лице "Александрии" победить в минувший уикенд не сумел, расписав ничью.

Не обошлось и без очередной битвы аутсайдеров - дерби Киева и Одессы, из которого победителем вышла "Оболонь". Также этот тур запомнился уверенными гостевыми триумфами житомирского "Полесья", ковалевского "Колоса" и ровенского "Вереса". А кульминацией 24-го тура стало противостояние "Карпат" и "Ингульца", в котором "львы" забрали свое.

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Исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 24-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Алексей Паламарчук ("Ингулец")

Страж ворот "Ингульца" установил абсолютный рекорд УПЛ в заключительном матче тура против львовских "Карпат". Да, команда Василия Кобина с минимальной разницей в счете проиграла тот поединок. Однако, к самому Паламарчуку может быть минимум претензий. В частности, Алексей отразил рекордный шестой пенальти подряд в украинском чемпионате (хотя сам в определенном смысле его и привез, хех). Но в целом опытный 33-летний кипер отстоял надежно в игре со "львами".

Альтернатива: Кирилл Фесюн ("Шахтер"). В матче против черкасского ЛНЗ 22-летний Кирилл дебютировал в футболке главной команды "горняков". Как ни странно, несмотря на итоговый разгром, подопечные Романа Григорчука создали немало, и здесь как раз для "Шахтера" пригодились способности молодого кипера. В общем, Фесюн совершил несколько хороших сейвов, а его вины в эпизоде с пропущенным голом по сути и нет.

Бонусом также добавим в качестве резервиста кипера одесского "Черноморца" Чиджоке Аниагбосо. Если вынести за скобки курьезный автогол нигерийца (хотя да, это достаточно сложно сделать), как ни странно, его игра понравилась в целом. После того "пропущенного" мяча первый номер "моряков" не расклеился, а выглядел очень прилично, осуществив несколько эффектных сейвов. Поэтому, стоит поддержать вратаря одесситов, хотя бы так.

Центральный защитник: Никита Бурда ("Колос")

Воспитанник киевского "Динамо" по сути похоронил интригу в конце первого тайма в киевском дерби - в противостоянии с "Левым Берегом". В частности, опытный центрбек грамотно занял позицию после подачи с углового, отклеился от опекунов и ударом головой прошил Механива. Без шансов для кипера "аистов". К тому же, 30-летний Никита на отлично справился со своими непосредственными обязанностями. Бурда подчищал за партнерами, первым пасом начинал атаки и не давал пространства футболистам Виталия Первака, заставляя их сваливаться во фланги для хаотичных подач и навесов, которые в итоге сам и нивелировал.

Центральный защитник: Сергей Чоботенко ("Полесье")

Высоченный защитник "волков" отыграл матч с полтавской "Ворсклой" на высоком уровне. По факту (счет на табло) Сергей не дал ничего создать у собственных ворот для игроков атакующей линии соперника. При этом, Чоботенко был ментальным лидером и выглядел на голову надежнее своего партнера по обороне - Матича. В частности, украинец частенько подчищал за хорватом и исправлял его огрехи.

Правый защитник: Владислав Бабогло ("Карпаты")

Да, безусловно, номинально Владислав действовал именно на позиции центрбека. Впрочем, из правых защитников в этом туре особого впечатления не произвел, а дубль Бабогло в ворота "Ингульца" говорит за его акцентированность на атаку. Поэтому, в нашей сборной защитник "львов" сыграет именно справа. Эти голы принесли команде Владислава Лупашко победу и стали первыми в УПЛ для защитника "Карпат" аж с ноября 2021-го года (по сути в прошлой жизни...). Кроме того, молдавский легионер максимально внимательно сыграл и у своих ворот.

Левый защитник: Владислав Дубинчак ("Динамо")

Дубль из ассистов Дубинчака в игре с криворожцами ("Динамо") Дубль из ассистов Дубинчака в игре с криворожцами Вернидуба. Фланговые прорывы и верховые забросы Владислава по сути и принесли три жизненно необходимых очка для киевлян в контексте борьбы за чемпионство. Сначала, фулбек "бело-синих" своим прострелом прошил все защитное звено "Кривбасса", а во втором тайме, уже когда столичная команда действовала в меньшинстве" под давлением выполнил рискованную, но зрячую разрезную верховую передачу на свободного Ваната.

Альтернатива: Евгений Шевченко ("Верес"). Уже не первое попадание Евгения в наши подобные символические "солянки". В матче с луганской "Зарей" Шевченко был одним из лучших в составе ривненчан. В частности, левый фулбек "Вереса" выполнил отличные подключения в атаку, оформил голевую передачу, да еще и имел прекрасную возможность для того, чтобы отличиться самому.

Опорный полузащитник: Марлон ("Шахтер")

Дубль бразильца в игре с ЛНЗ говорит сам за себя. По сути и по факту именно голы Марлона принесли дончанам три очка в том противостоянии. Латиноамериканский легионер в начале встречи за всего лишь 13 минут успел дважды расписаться в воротах Кучеренко. Да и в целом, опорник "горняков был активным, вел игру в центре поля, после чего уступил место Назарине.

Центральный полузащитник: Борис Крушинский ("Полесье")

55-й номер "волков" забил очень важный мяч на старте поединка с полтавской "Ворсклой". Это позволило житомирянам Имада Ашура действовать спокойнее и контролировать игру. В итоге, этот забитый мяч и принес "Полесью" три очка в противостоянии с командой Юрия Максимова.

Альтернатива: Руслан Бабенко ("Полесье"). В качестве альтернативы Крушинскому возьмем его партнера из стана житомирян. Только Руслан действовал чуть ниже. Но в целом, капитан "волков" провел хороший матч, доминировал в центре поля и совершил много перехватов. Примечательно, что породистый ассист на Крушинского отдал именно Бабенко в моменте с первым взятием ворот.

Атакующий полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Еще один представитель действующего чемпиона в нашей символической сборной. Артем отыграл встречу с командой Григорчука, как говорится, от свистка до свистка. Как и его бразильский напарник, Бондаренко отметился дублем. Только в отличие от Марлона, украинец оформил два ассиста. В частности, сначала Артем оформил результативную передачу на первый забитый мяч того же Марлона, а в самой концовке Траоре с его паса довершил разгром черкасчан.

Альтернатива: Дмитрий Клец ("Верес"). 10-й номер ривненчан оформил голевую передачу в гостевой игре с луганской "Зарей". К тому же хавбек народного клуба разогнал вторую результативную атаку своей команды и отлично выполнял стандартные положения.

Левый вингер: Луан Кампос ("Верес")

Номинально в игре с луганчанами Младена Бартуловича 23-летний бразилец играл на правом фланге. Однако, у нас там будет легенда украинского первенства, поэтому поставим латиноамериканского легионера ровенчан слева. Луан был главной ударной силой ровенского коллектива в той встрече на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и забил второй мяч "Вереса". Удивительно, что главный тренер народного клуба Олег Шандрук довольно рано снял совго вингера с игры - на 62-й минуте.

Альтернатива: Константин Бычек ("Оболонь"). Вингер "пивоваров" очень выделялся своей активностью на фоне игроков обеих команд в противостоянии с "Черноморцем" Кучера. Атакующий игрок киевлян все время пытался играть на обострение, при этом имел несколько голевых моментов, однако не везло с их реализацией. Или же надежно отрабатывал вышеупомянутый Аниагбосо. Апофеозом перформанса Бычека в игре с "моряками" стало его участие в голевой атаке - именно он пробивал в ворота перед автоголом нигерийского вратаря.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Хоть и сам Андрей никогда публично не декларировал подобных целей, впрочем легенда столичного коллектива постепенно приближается к вечному бомбардирскому рекорду УПЛ. В матче с бронзовым призером прошлогодней кампании криворожским "Кривбассом" Ярмоленко не потерял концентрацию, воспользовался ошибкой оборонительной линии подопечных Юрия Вернидуба и с правой прошил, уже на тот момент пустые, пустые ворота Клищука. Второй подряд гол 7-го номера "бело-синих" с нерабочей ноги, и 112-й в целом в украинском элитном дивизионе.

Форвард: Владислав Ванат ("Динамо")

Лучший бомбардир прошлой и текущей кампаний УПЛ в очередной раз доказал свое мастерство и статус. После удаления Дениса Попова градус поединка ощутимо возрос, и киевляне по логике вещей должны были бы закрыться в обороне. Однако сольный трюк Владислава, после верховой подачи через все поле со своей половины от другого Влада (Дубинчака), снял все вопросы на счет победителя той встречи. Ванат качественно обработал далекую непростую передачу и точно попал в дальний угол ворот криворожского "Кривбасса". 14-й мяч нападающего "бело-синих" в этом сезоне отечественного чемпионата.

Альтернатива №1: Фаал Бабукар ("Рух"). В качестве альтернативы Ванату, или же в пару к самому меткому страйкеру УПЛ берем представителя африканского континента из рядов львовского "Руха". Гамбиец вышел на замену в игре с "Александрией" во втором тайме, а уже через две минут оставил свой автограф в воротах "горожан". Этот забитый мяч стал дебютным для Фаала за "желто-черных" и принес команде Виталия Пономарева важный зачетный балл в матче против одного из лидеров нашего первенства.

Альтернатива №2: Николай Гайдучик ("Верес"). Форвард ривненчан запорол немало хороших моментов в матче с луганской "Зарей", однако одновременно при этом прекрасно себя показывал в подогреве и заработал на себе красную карточку для соперника. Поэтому, в качестве еще дополнительной опции включаем Николая в нашу символическую сборную тура.

Главный тренер: Виталий Пономарев ("Рух") / Александр Шовковский "Динамо" / Руслан Костышин ("Колос")

Уже традиционно, в этой номинации оставляем выбор на усмотрение общественности. Наставник львовян особо не мудрил и выставил на игру с "Александрией" тот же состав, что и принес успех в матче с "Колосом". Тем не менее, замены коуча "желто-черных" принесли "Руху" важный зачетный балл во встрече с более статусным соперником. В свою очередь тренер "бело-синих" удержал игру под контролем, даже когда его команда осталась в меньшинстве против "Кривбасса", и получил положительный результат. Ну а коуч ковалевцев локально и стратегически разобрал своего коллегу в матче с "Левым Берегом" - Виталия Первака.

Запасные: Руслан Нещерет ("Динамо"), Тарас Михавко ("Динамо"), Хайдин Салиху (ЛНЗ), Кристиан Свистун ("Ингулец"), Александр Караваев ("Динамо"), Игорь Харатин ("Верес"), Дмитрий Мишнев ("Александрия"), Йосефи Томер ("Полесье"), Алексей Сидоров ("Колос"), Лассина Траоре ("Шахтер").