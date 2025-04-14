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Цыганык: У Шапаренко сейчас золотое время, чтобы куда-то уехать - лучшего не будет

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Цыганык: У Шапаренко сейчас золотое время, чтобы куда-то уехать - лучшего не будет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о том, правда ли что хавбеков "Динамо" Николаем Шапаренко интересуется немецкий "Штутгарт".

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"Шапаренко в конце сборов перенес очень тяжелый грипп с осложнениями и тяжело от него восстанавливался. Но в последних матчах видно, что он набирает.

Сколько он стоит? 10-15 млн, это такой вопрос… Ну явно сейчас не 50 млн евро. И 25 наверное не стоит. Сколько он стоит – это решать только президенту "Динамо".

Но если по нему есть предложение, я считаю, что его нужно продавать, потому что в "Динамо" уже есть игроки, которые могут закрыть его позицию.

У Шапаренко сейчас золотое время, чтобы куда-то уехать. Лучшего времени не будет.

А по "Штутгарту" - я не знаю, но официальных предложений по нему у "Динамо" не было", - сказал Цыганык.

Напомним, что в текущем сезоне на счету Шапаренко 30 матчей, в которых он забил пять голов и сделал девять ассистов.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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