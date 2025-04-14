Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: У Шапаренко сейчас золотое время, чтобы куда-то уехать - лучшего не будет
Также журналист назвал цену на игрока
Фото: ФК Динамо Київ
Известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык ответил на вопрос о том, правда ли что хавбеков "Динамо" Николаем Шапаренко интересуется немецкий "Штутгарт".
"Шапаренко в конце сборов перенес очень тяжелый грипп с осложнениями и тяжело от него восстанавливался. Но в последних матчах видно, что он набирает.
Сколько он стоит? 10-15 млн, это такой вопрос… Ну явно сейчас не 50 млн евро. И 25 наверное не стоит. Сколько он стоит – это решать только президенту "Динамо".
Но если по нему есть предложение, я считаю, что его нужно продавать, потому что в "Динамо" уже есть игроки, которые могут закрыть его позицию.
У Шапаренко сейчас золотое время, чтобы куда-то уехать. Лучшего времени не будет.
А по "Штутгарту" - я не знаю, но официальных предложений по нему у "Динамо" не было", - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне на счету Шапаренко 30 матчей, в которых он забил пять голов и сделал девять ассистов.
Популярное сейчас
- Вратарь Ингульца установил абсолютный рекорд в УПЛ по количеству отраженных пенальти
- Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- "Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио
- Гостевые победы Полесья, Колоса и Вереса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО