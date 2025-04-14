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Вице-президент Кривбасса лично похвалило Пихаленка. За что?

Премьер-лига
Обновлено

" Он, как никто другой, знает ситуацию в регионе" (с)

Вице-президент Кривбасса лично похвалило Пихаленка. За что?

instagram.com/artem_gagarin_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин отдельно поблагодарил полузащитника "Динамо" Александра Пихаленка за его позицию по проведению матчей в Кривом Роге.

"Поблагодарил после игры лично и хочу сделать это еще раз публично. По окончании игры с "Динамо" я подошел к полузащитнику киевского клуба Александру Пихаленку, чтобы выразить благодарность за поддержку нашего города после произошедшей 04.04 трагедии.

В интервью накануне матча Александр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате атаки страны-агрессора и отметил важность проведения матчей в Кривом Роге.

После начала полномасштабного вторжения Александр защищал цвета "Днепра-1" и потому, как никто другой, знает ситуацию в регионе. Для всех нас футбол сейчас – это больше, чем просто игра", – написал Гагарин.

Напомним, что "Динамо" в 24-м туре УПЛ в Кривом Роге обыграло "Крвибасс" 2:0.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Александр Пихаленок Артем Гагарин
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