Вице-президент Кривбасса лично похвалило Пихаленка. За что?

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин отдельно поблагодарил полузащитника "Динамо" Александра Пихаленка за его позицию по проведению матчей в Кривом Роге.

"Поблагодарил после игры лично и хочу сделать это еще раз публично. По окончании игры с "Динамо" я подошел к полузащитнику киевского клуба Александру Пихаленку, чтобы выразить благодарность за поддержку нашего города после произошедшей 04.04 трагедии.

В интервью накануне матча Александр выразил соболезнования всем пострадавшим в результате атаки страны-агрессора и отметил важность проведения матчей в Кривом Роге.

После начала полномасштабного вторжения Александр защищал цвета "Днепра-1" и потому, как никто другой, знает ситуацию в регионе. Для всех нас футбол сейчас – это больше, чем просто игра", – написал Гагарин.