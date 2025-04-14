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Бабогло: Колизей мне сегодня помог
Защитник Карпат в Александрии оформил дубль в ворота Ингульца
fckarpaty.org.ua
Защитник "Карпат" Владислав Бабогло прокомментировал победу в
– Матч на самом деле был очень тяжелым для нас, потому что, наверное, если мы хотим где-то быть, то такие матчи не можем так играть, потому что у "Ингульца" было достаточно моментов у наших ворот, и хорошо, что это все закончилось нашей победой.
Такие игры тоже бывают. Наверное, сегодня главное – что мы добились результата и что можем двигаться дальше и смотреть вперед.
– Прокомментируй 1-й забитый гол. Ты посвятил его, я знаю, жене. 2-й забитый мяч – за счет чего удалось все же дожать и одержать победу?
– Мы наигрываем все эти стандарты, здесь просто есть у каждого свое место, куда он должен бежать. Я понимал, где я должен оказаться, и хорошо, что так сложилось, что в команде есть такие партнеры, которые могут доставить туда мяч.
– Сегодня на стадионе "Ника" скандировали: "Александрия! Александрия!" Как прокомментируешь? Это для тебя тоже родной стадион, ты провел здесь очень много матчей? Возможно, атмосфера повлияла на твой первый дубль?
– Видите, Колизей сегодня помог мне. Родной для меня стадион, я здесь провел много лет и был очень счастлив в этой команде. Поэтому я неоднократно, когда переходил в "Карпаты", благодарил этот город, болельщиков, президента клуба, тренеров.
Родная для меня команда, что тут еще сказать? Я здесь пробыл 6 лет. Хорошо, что сегодня все так сложилось на этом стадионе.
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