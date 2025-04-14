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Хавбек Шахтера вернулся после травмы. Ризнык и Конопля все еще недоступны

Премьер-лига

Шахтер готовится к доигровке матча с Кривбассом

Хавбек Шахтера вернулся после травмы. Ризнык и Конопля все еще недоступны

shakhtar.com

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"Шахтер" продолжает подготовку к перенесенному матчу УПЛ с "Кривбассом".

В понедельник, 14 апреля , футболисты "Шахтера" провели тренировочную сессию в загородном спорткомплексе "Святошин". В начале состоялось занятие по теории, а затем "горняки" посетили тренажерный зал и отправилась на футбольное поле.

В клубе отмечают возвращение к занятиям в общей группе полузащитника Дмитрия Криськива. По индивидуальной программе продолжают восстановление голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Резник и защитник Ефим Конопля.

Напомним, что доигровка матча "Кривбасс" - "Шахтер", который был прерван из-за затяжной воздушной тревоги, состоится в среду, 16 апреля и начнется в 14:00.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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