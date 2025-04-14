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Хавбек Шахтера вернулся после травмы. Ризнык и Конопля все еще недоступны
Шахтер готовится к доигровке матча с Кривбассом
shakhtar.com
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В понедельник, 14 апреля , футболисты "Шахтера" провели тренировочную сессию в загородном спорткомплексе "Святошин". В начале состоялось занятие по теории, а затем "горняки" посетили тренажерный зал и отправилась на футбольное поле.
В клубе отмечают возвращение к занятиям в общей группе полузащитника Дмитрия Криськива. По индивидуальной программе продолжают восстановление голкипер "оранжево-черных" Дмитрий Резник и защитник Ефим Конопля.
Напомним, что доигровка матча "Кривбасс" - "Шахтер", который был прерван из-за затяжной воздушной тревоги, состоится в среду, 16 апреля и начнется в 14:00.
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