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Нещерет установил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче УПЛ
Руслан на ноль отстоял в матче с Кривбассом
Фото: ФК Динамо Киев
Основной голкипер "Динамо" Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.
В матче 24-го тура против "Кривбасса" (2:0) кипер сделал 8 сейвов. И это показатель оказался рекордным для Руслана на уровне нашего чемпионата.
Что касается личного рекорда Нещерета всего, то это 12 сейвов в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в 2020 году.
Отметим, что в этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.
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