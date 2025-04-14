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Нещерет установил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче УПЛ

Премьер-лига

Руслан на ноль отстоял в матче с Кривбассом

Нещерет установил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

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Основной голкипер "Динамо" Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

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В матче 24-го тура против "Кривбасса" (2:0) кипер сделал 8 сейвов. И это показатель оказался рекордным для Руслана на уровне нашего чемпионата.

Что касается личного рекорда Нещерета всего, то это 12 сейвов в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в 2020 году.

Отметим, что в этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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