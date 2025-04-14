Нещерет установил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче УПЛ

Основной голкипер "Динамо" Руслан Нещерет установил личный рекорд на уровне Украинской Премьер-лиги.

В матче 24-го тура против "Кривбасса" (2:0) кипер сделал 8 сейвов. И это показатель оказался рекордным для Руслана на уровне нашего чемпионата.

Что касается личного рекорда Нещерета всего, то это 12 сейвов в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" в 2020 году.

Отметим, что в этом сезоне голкипер отыграл 8 матчей в национальном чемпионате, при том, что в четырех поединках Руслан сохранил ворота сухими.