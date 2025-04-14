"Он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить", - Паламарчук рассказал, как взял свой рекордный пенальти

Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился эмоциями от рекорда , который ему удалось установить в матче 24 тура УПЛ против львовских "Карпат" (1:2).

В этом матче 33-летний кипер отразил шестой подряд удар с пенальти — все в текущей кампании УПЛ.

"Рекорд рекордом, но мы сегодня не получили важные очки, которые нам нужны были.

Да ничего – сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать. Посмотрел на него – он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить. Пытался среагировать до конца просто", - сказал Паламарчук.