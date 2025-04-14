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"Он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить", - Паламарчук рассказал, как взял свой рекордный пенальти

Премьер-лига

Кипер установил исторический рекорд

"Он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить", - Паламарчук рассказал, как взял свой рекордный пенальти

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

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Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился эмоциями от рекорда, который ему удалось установить в матче 24 тура УПЛ против львовских "Карпат" (1:2).

В этом матче 33-летний кипер отразил шестой подряд удар с пенальти — все в текущей кампании УПЛ.

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"Рекорд рекордом, но мы сегодня не получили важные очки, которые нам нужны были.

Да ничего – сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать. Посмотрел на него – он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить. Пытался среагировать до конца просто", - сказал Паламарчук.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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