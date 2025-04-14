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"Он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить", - Паламарчук рассказал, как взял свой рекордный пенальти
Кипер установил исторический рекорд
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Голкипер "Ингульца" Алексей Паламарчук поделился эмоциями
В этом матче 33-летний кипер отразил шестой подряд удар с пенальти — все в текущей кампании УПЛ.
"Рекорд рекордом, но мы сегодня не получили важные очки, которые нам нужны были.
Да ничего – сам пошел, сам сфолил, пришлось выручать. Посмотрел на него – он как-то неуверенно подходил, не знал, куда будет бить. Пытался среагировать до конца просто", - сказал Паламарчук.
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