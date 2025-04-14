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Шахтер начал продажу билетов на дерби с Динамо. Известны цены

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится 27 апреля

Шахтер начал продажу билетов на дерби с Динамо. Известны цены

shakhtar.com

Новина українською

В воскресенье, 27 апреля в рамках УПЛ состоится украинское классическое, в котором "Шахтер" примет "Динамо".

Матч состоится во Львове на стадионе Арена Львов и "горняки" уже начали продажу билетов на поединок.

С 14 апреля открылась приоритетная продажа билетов для тех, кто покупал билеты на минувшие встречи команды. С 20 апреля билеты будут в открытой продаже.

Минимальная стоимость билета составит 500 гривен, максимальная – 3500.

Стоимость билетов

Standard: от 500 гривен

Business seats: 1 300–1 500 гривен (с пакетом гостеприимства в перерыве в баварском стиле)

Sky Box: от 3 500 гривен (с полноценным пакетом гостеприимства)

Также отмечается, что в связи с большим спросом на этот матч и ограниченным количеством мест на трибунах будет осуществляться продажа не более 2 билетов в одни руки.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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