Игорь Кондратюк: Немного следил за позором Динамо в еврокубках - Суркис уже не топ-президент

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о своем увлечении футболом.

– Вы являетесь болельщиком " Динамо ". Смотрите ли сегодня футбол?

– Матчи "Динамо" смотрю очень редко. Немного следил за их позором в еврокубках. Я всегда смотрю игры сборной Украины и стараюсь не пропускать качественные матчи других команд той же "Барселоны".

– Кто вам нравится из игроков сборной Украины?

– Мне нравится команда, а кого отдельно выделять не буду. Сейчас у нас нет такой звезды, как одно время Блохин или Шевченко. Довбик попал в 20 лучших игроков Европы в прошлом году, стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Молодец! Но это было ситуативно, у "Ромы" у него не все так хорошо складывается. В сборной Довбик тоже нерегулярно забивает, даже Яремчук – больше. Потому звездой Артема нельзя назвать. Еще не вырос у нас игрок, который поведет национальную команду за собой, как Эриксен – Данию.

– Кто виноват в том, что "Динамо" так провально выступило в Лиге Европы?

– Надо понимать, что в Украине идет война. Наши клубы долго тратят на дорогу, и это может сломать каждого. Хотя вина игроков и тренера тоже есть. Я не считаю футболистов "Динамо" менее талантливыми, чем футболистов, например "Ягеллонии", вышедшей в четвертьфинал Лиги конференций.

– Суркис топ-президент футбольного клуба или нет?

– Уже нет.

– А Ахметов?

– Топовее, чем Суркис. Но он имеет больше финансовых возможностей, покупает дорогих бразильцев, затем перепродает их. У Суркиса таких возможностей нет.