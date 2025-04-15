Marca подтверждает. Шахтер хочет заменить Пушича перспективным турецким коучем

"Шахтер" хочет заполучить на замену Марино Пушичу 38-летнего турецкого тренера Арду Турану, который сейчас возглавляет "Эюпсмор".

Ранее об этом начали писать турецкие СМИ , теперь же информацию подтверждает авторитетная испанская Marca.

Как пишет издание, Туран является приоритетным вариантом для руководства донецкого клуба, которое верит, что перспективный специалист сможет вернуть «горнякам» былую славу выступлений в Лиге чемпионов.

Напомним, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 4-м месте.

Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".