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Marca подтверждает. Шахтер хочет заменить Пушича перспективным турецким коучем

Премьер-лига
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На горизонте - Арда Туран

Marca подтверждает. Шахтер хочет заменить Пушича перспективным турецким коучем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" хочет заполучить на замену Марино Пушичу 38-летнего турецкого тренера Арду Турану, который сейчас возглавляет "Эюпсмор".

Ранее об этом начали писать турецкие СМИ, теперь же информацию подтверждает авторитетная испанская Marca.

Как пишет издание, Туран является приоритетным вариантом для руководства донецкого клуба, которое верит, что перспективный специалист сможет вернуть «горнякам» былую славу выступлений в Лиге чемпионов.

Напомним, что Туран дает сенсационный результат со скромным по турецким меркам "Эюпспором" - в прошлом сезоне он вывел команду в элитный дивизион, где она сейчас идет на 4-м месте.

Также стоит отметить, что Арда Туран – известная личность в турецком, европейском и мировом футболе. В качестве футболиста он успел поиграть за "Галатасарай", "Атлетико" и "Барселону". В 2022 году завершил карьеру игрока, а весной 2023-го перешел на тренерскую стезю, приняв "Эюпспор".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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