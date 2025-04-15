Системы ВАР не будет. УАФ назначила арбитров на доигровку матча Кривбасс - Шахтер

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на доигровку матча 5-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Шахтер", который состоится в среду, 16 апреля.

Главным арбитром будет Денис Шурман, помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Алексей Миронов.

4-й арбитр – Александр Омельченко.

Системы ВАР на матче не будет.

Напомним, что матч прервался и не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера".