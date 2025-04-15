Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Системы ВАР не будет. УАФ назначила арбитров на доигровку матча Кривбасс - Шахтер
Главным арбитром будет Денис Шурман
Фото: scdnipro1.com.ua
Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на доигровку матча 5-го тура
Главным арбитром будет Денис Шурман, помогать ему на линиях будут Семен Шлончак и Алексей Миронов.
4-й арбитр – Александр Омельченко.
Системы ВАР на матче не будет.
Напомним, что матч прервался и не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги на 48-й минуте при счете 1:0 в пользу "Шахтера".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Ингулец - Карпаты 1:2. Дубль Бабогла на некогда родном для себя стадионе
- Зеленский: Переговоры будут, война закончится дипломатически
- Зубков - первый легионер в истории Трабзонспора, отметившийся уникальным достижением
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000