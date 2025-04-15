Динамо летом не планирует подписывать иностранцев, - источник

Киевское " Динамо " на данный момент не очень рассчитывают на летние подписания сильных легионеров, сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По данным источника, в киевском клубе сейчас не ведут активных переговоров о переходе легионеров и собираются и дальше делать упор на игроков своей академии.

Ни один из последних переходов легионеров не принес клубу успеха, а некоторые игроки, в том числе из-за войны, быстро покидают Украину и остаются на контракте в клубе, но выступают на правах аренды (Лонвейк, Жерсон, Витиньо) за другие команды.

Напомним, что сейчас среди легионеров в первой команде киевлян есть только Эдуардо Герреро, который после трансфера из "Зари" пока не оправдал ожиданий, забив 2 гола в 29 матчах сезона.