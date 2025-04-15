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Динамо летом не планирует подписывать иностранцев, - источник
С легионерами у киевлян не клеится
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское "
По данным источника, в киевском клубе сейчас не ведут активных переговоров о переходе легионеров и собираются и дальше делать упор на игроков своей академии.
Ни один из последних переходов легионеров не принес клубу успеха, а некоторые игроки, в том числе из-за войны, быстро покидают Украину и остаются на контракте в клубе, но выступают на правах аренды (Лонвейк, Жерсон, Витиньо) за другие команды.
Напомним, что сейчас среди легионеров в первой команде киевлян есть только Эдуардо Герреро, который после трансфера из "Зари" пока не оправдал ожиданий, забив 2 гола в 29 матчах сезона.
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