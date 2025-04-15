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Динамо летом не планирует подписывать иностранцев, - источник

Премьер-лига

С легионерами у киевлян не клеится

Динамо летом не планирует подписывать иностранцев, - источник

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Киевское "Динамо" на данный момент не очень рассчитывают на летние подписания сильных легионеров, сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык.

По данным источника, в киевском клубе сейчас не ведут активных переговоров о переходе легионеров и собираются и дальше делать упор на игроков своей академии.

Ни один из последних переходов легионеров не принес клубу успеха, а некоторые игроки, в том числе из-за войны, быстро покидают Украину и остаются на контракте в клубе, но выступают на правах аренды (Лонвейк, Жерсон, Витиньо) за другие команды.

Напомним, что сейчас среди легионеров в первой команде киевлян есть только Эдуардо Герреро, который после трансфера из "Зари" пока не оправдал ожиданий, забив 2 гола в 29 матчах сезона.

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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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