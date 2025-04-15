Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Антюх: Арбитр Анастасия Романюк забрала у нас в Ровно три очка
Полузащитник Зари после долгого простоя вернулся в игру
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Денис Антюх, который впервые с 20 октября 2024 вышел в стартовом составе своей команды, подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Вересом" (1:2).
– Денис, с возвращением. Какие эмоции сейчас?
– Только отрицательные, мы проиграли дома "Вересу".
– Стартовый отрезок игры все и решил в этой встрече?
– Мы не вышли на эту игру. На 13-й минуте мы проигрывали сопернику со счетом 0:2.
– Какие причины ты видишь в провальном старте матча?
– Мы готовились, но пока трудно что-то объяснить горячими следами. Хотя моменты взятия ворот у нас были в первом тайме. Мы и забили гол, но его отменили из-за офсайда. Пойди мы на перерыв при счете 1:2, мы смогли бы переломить ход этой встречи. Имеем, что имеем.
– Однако на 52-й минуте игры счет стал 1:2 (автогол Харатина). Время у вас еще оставалось?
– Все шло к тому, что мы дожмем соперника, и здесь происходит удаление у нас, буквально через пять минут после автогола Харатина. 19-летний защитник Василец получил прямую красную карточку. Было очень сложно.
– В чем "Верес" был сильнее "Зари"?
– В борьбе и единоборствах. Подбор тоже были за ними. Плюс, не будем забывать, что из-за дисквалификации у нас не играли два ведущих центральных защитника – Джордан и Башич. Их заменили молодые ребята, игравшие не на своих родных позициях.
– "Верес" и в первом круге обыграл Зорю. Тенденция?
– Мы выигрывали, но там удивила арбитр Анастасия Романюк. Она забрала у нас в Ровно три очка, не засчитав наш чистый гол. Сегодня арбитр отсудил нормально. Да и VAR все подтвердил.
– На еврокубки "Заря" еще может претендовать?
– Это футбол. Нужно выигрывать все свои матчи и не на кого смотреть. Да и в таблицу нужно меньше заглядывать.
- Если сравнивать уровень чемпионата Украины по интенсивности (осенью и весенней части), или отличия велики в игре команд?
– Чемпионат Украины особо и не изменился. Я все время тренировался, хоть и не играл длительное время в официальных матчах. Каких-либо кардинальных изменений в игре команд УПЛ я не заметил.
Популярное сейчас
- Карпаты обходят Кривбасс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Трамп - о Зеленском: Не уверен, что он компетентен. Когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь победить
- Зубков - первый легионер в истории Трабзонспора, отметившийся уникальным достижением
- Официально. Украина потеряла любые шансы на автоматическое место в основном этапе ЛЧ-2025/26. Повлияла команда Яремчука
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото