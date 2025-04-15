Антюх: Арбитр Анастасия Романюк забрала у нас в Ровно три очка

Полузащитник "Зари" Денис Антюх, который впервые с 20 октября 2024 вышел в стартовом составе своей команды, подвел итог матча 24-го тура УПЛ с "Вересом" (1:2).

– Денис, с возвращением. Какие эмоции сейчас?

– Только отрицательные, мы проиграли дома "Вересу".

– Стартовый отрезок игры все и решил в этой встрече?

– Мы не вышли на эту игру. На 13-й минуте мы проигрывали сопернику со счетом 0:2.

– Какие причины ты видишь в провальном старте матча?

– Мы готовились, но пока трудно что-то объяснить горячими следами. Хотя моменты взятия ворот у нас были в первом тайме. Мы и забили гол, но его отменили из-за офсайда. Пойди мы на перерыв при счете 1:2, мы смогли бы переломить ход этой встречи. Имеем, что имеем.

– Однако на 52-й минуте игры счет стал 1:2 (автогол Харатина). Время у вас еще оставалось?

– Все шло к тому, что мы дожмем соперника, и здесь происходит удаление у нас, буквально через пять минут после автогола Харатина. 19-летний защитник Василец получил прямую красную карточку. Было очень сложно.

– В чем "Верес" был сильнее "Зари"?

– В борьбе и единоборствах. Подбор тоже были за ними. Плюс, не будем забывать, что из-за дисквалификации у нас не играли два ведущих центральных защитника – Джордан и Башич. Их заменили молодые ребята, игравшие не на своих родных позициях.

– "Верес" и в первом круге обыграл Зорю. Тенденция?

– Мы выигрывали, но там удивила арбитр Анастасия Романюк. Она забрала у нас в Ровно три очка, не засчитав наш чистый гол. Сегодня арбитр отсудил нормально. Да и VAR все подтвердил.

– На еврокубки "Заря" еще может претендовать?

– Это футбол. Нужно выигрывать все свои матчи и не на кого смотреть. Да и в таблицу нужно меньше заглядывать.

- Если сравнивать уровень чемпионата Украины по интенсивности (осенью и весенней части), или отличия велики в игре команд?

– Чемпионат Украины особо и не изменился. Я все время тренировался, хоть и не играл длительное время в официальных матчах. Каких-либо кардинальных изменений в игре команд УПЛ я не заметил.