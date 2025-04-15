"Это была инициатива тренера после его прихода": Третьяков рассказал об идее Костышина для объединения команды

После матча 24 тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Колосом" (0:2) хавбек Максим Третьяков согласился на блиц-интервью для "Футбол 24".

"Первые 10 минут были довольно тяжелыми и напряженными. Не контролировали игру так, как должны были, много теряли мяч, соперник перехватывал, создавал моменты, тоже хотел победы. Но позже удалось успокоиться, взять инициативу под контроль и действовать так, как планировали. Сидоров забил свой дебютный гол – хороший, настоящий мяч нападающего на опережение. Мы искренне рады за него, это добавило команде эмоций, мотивации. Потом забили второй раз. Могли еще – у меня был момент в первом тайме. К сожалению, не реализовал”.

"Никакой проблемы с атмосферой. Мы просто очень переживали. Волнение передавалось в действиях – хотели сыграть лучше, а когда что-то не удавалось, где-то могли сердиться, что-то сказать друг другу. Но все без оскорблений – мы все делаем одно дело и работаем на общий результат. Из четырех матчей мы выиграли два, а два проиграли. Наш новый тренер – опытный, и не стал кардинально все ломать с первых дней. Но заметно возросла интенсивность тренировок, появился акцент на активный прессинг – это уже дает результат. Для более глубоких перемен еще нужно немного времени".

"Это нормальная футбольная жизнь. Сегодня ты в основе, завтра – нет. Кто-то принимает форму, кто-то где-то проседает. Но у нас очень хорошая атмосфера, и, думаю, это было видно – как на поле, так и на скамье все искренне переживали за результат. Команда – это больше, чем просто стартовый состав. Мы вытеснили максимум из тех моментов, которые имели – ну, почти максимум. Я, например, свой шанс не реализовал. Но мы давно не забивали со стандартов. Это тоже результат совместной работы, то, что мы тренируем. [О неформальной встрече в ресторане] Это была инициатива тренера после его прихода – такой жест сближения. Пообщались, познакомились поближе, поговорили как о футбольных, так и о жизненных моментах. Думаю, что нам это помогло также”, – рассказал игрок.

Максим в текущем сезоне забил 2 гола и отдал ассист.