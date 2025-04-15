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"Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца
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Фото: ФК Чорноморець
Александр Кучер поделился впечатлениями от старта работы у "моряков".
"Сбоку может показаться несколько контроверсионным, но все видели, как первые 30 минут с "Карпатами" мы хорошо делали свою работу, но две непринужденные ошибки все перевернули с ног на голову. Сами себе наваливали. Игра сломалась, ребята поплыли. Ничего не предчувствовало беды, "Карпаты" ничего не создали. При другом стечении обстоятельств все могло пойти по другому сценарию.
Самое главное было достучаться до ребят, что нужно в каждой тренировке отдаваться на максимум, если ты хочешь достичь чего-нибудь большего. Мы еще продолжаем друг с другом знакомиться. Я еще не до конца понимаю, кто во что горазд. В матче против ЛНЗ мы поменяли состав, схему. Я вижу от каждого полную самоотдачу, желание работать и это помогло одержать победу. Есть проблемы, которые нужно решать в игровом плане".
"ЛНЗ имеет более квалифицированных игроков, хорошую материальную и инфраструктурную базу. "Черноморец" также должен решать свои задачи, несмотря на соперника. Хотим построить коллектив, который будет драться друг за друга, вопреки обстоятельствам, когда что-то может пойти не так. Так и формируется команда, которая готова решать задачи.
На счет Скиби могу сказать, что я рад, как он отреагировал на наши беседы, в каких аспектах нужно добавить. Хорошо, когда он схватывает на лету и показывает улучшение в игре”, – рассказал тренер.
20 апреля "моряки" поедут к "Вересу".
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