"Так и формируется команда, которая готова решать задачи": Кучер – о видении развития Черноморца

Александр Кучер поделился впечатлениями от старта работы у "моряков".

"Сбоку может показаться несколько контроверсионным, но все видели, как первые 30 минут с "Карпатами" мы хорошо делали свою работу, но две непринужденные ошибки все перевернули с ног на голову. Сами себе наваливали. Игра сломалась, ребята поплыли. Ничего не предчувствовало беды, "Карпаты" ничего не создали. При другом стечении обстоятельств все могло пойти по другому сценарию.

Самое главное было достучаться до ребят, что нужно в каждой тренировке отдаваться на максимум, если ты хочешь достичь чего-нибудь большего. Мы еще продолжаем друг с другом знакомиться. Я еще не до конца понимаю, кто во что горазд. В матче против ЛНЗ мы поменяли состав, схему. Я вижу от каждого полную самоотдачу, желание работать и это помогло одержать победу. Есть проблемы, которые нужно решать в игровом плане".