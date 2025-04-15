"Нам нужна поддержка людей". Гагарин - о сборе для семей погибших детей в Кривом Роге

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о благотворительном сборе для семей погибших детей в Кривом Роге и важности поддержки.

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- Расскажите подробнее о большом сборе от ФК "Кривбасс", чтобы вся Украина смогла сплотиться и помочь семьям погибших детишек...

- Во-первых хочу поблагодарить УПЛ, всем клубам УПЛ. Кто-то уже присоединился, кто-то, я уверен, присоединится. На всех матчах этого тура зрители видят QR-код, и донатят очень активно. Например, за первый игровой день тура уже было плюс сто тысяч гривен, только за один матч. Надеемся, что тенденция продолжится, ведь в первую очередь наша цель - сбор денег для девяти семей погибших детишек, в результате атаки на Кривой Рог 04.04. Но если нам удастся и мы соберем более весомую сумму, а мы уверены в этом, ведь к нам присоединяются большие кампании и делают донаты, то, конечно, мы расширим эту помощь.

Сейчас через благотворительный фонд Константина Федоровича Караманица делают донаты до полумиллиона гривен. Я надеюсь, что те, кто меня слышат сейчас - представители крупных кампаний тоже будут присоединяться к этому сбору. Мы готовы больше помогать, но нам нужна поддержка людей. Также хочу обратиться и сказать, что любой может приобрести у нас в фаншопе благотворительные футболки разных дизайнов. Мы сделали благотворительный мерч вместе с нашим техническим партнером SKIDAN специально для того, чтобы собрать больше денег.

У нас впереди будет благотворительный вечер с лотами, аукционами. Если кто-то смотрит меня, кто готов передать лот - любая помощь важна для нас. Сегодняшний матч мы посвящаем погибшим, нашему городу. Сегодня ровно девять дней с того ужасного вечера (комментарий записан 12 апреля - прим.). Вечная память всем, кто погиб от рук страны-агрессора; всем, кто защищает нас и тем, кто просто жил, просто играл на детской площадке, а кто-то там решил, что его жизнь никому не нужна.

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- Как психологически "Кривбассу" играть на фоне этих ужасных событий?

- Честно, очень тяжело думается сейчас. Мы играем в футбол, мы выходим на каждый матч играть в футбол. Вы видели интервью Александра Романчука после прошлой игры, вы понимаете с какими эмоциями команда выходит на поле.

Но мы выходим и играем ради болельщиков, которых сегодня много на трибунах: для них каждый матч, как праздник. Ради них ребята играют. Где-то получается, где-то не получается, сейчас мысли немножко о другом, вообще о другом. Футбол - то, что снимает стресс, что помогает восстановить ментальное здоровье, а все остальное...