Йосефи после первого гола за Полесье: Ждал этого долго

Полузащитник "Полесья" Томер Йосефи поделился впечатлениями от победы над "Ворсклой" (2:0) в 24-м туре УПЛ, где он забил свой дебютный гол.

- Томер, сегодня ты забил свой дебютный гол в официальных матчах, расскажи о своих эмоциях.

- Я очень рад своему первому голу. Я долго этого ждал. Счастлив, что помог команде победить и взять три очень-очень важных для нас очка. Надеюсь, что мы увидим улучшение в следующей игре. Позже нас очень, очень тяжелая игра против "Шахтера", я надеюсь, что мы сможем выполнить эту задачу.

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- Можно назвать тебя сегодняшним джокером матча?

- Я не думаю, что я был здесь спасителем. Я считаю, что выйдя со скамейки запасных, я помог команде победить. Очень тяжелая игра на очень-очень жестком поле, на выезде. Мы хорошо подготовились к этой игре, и я рад, что выполнили задачу.

- Когда ты выходил на замену, что тебе говорил тренерский штаб?

- Ничего особенного. Я думаю, что он всегда ведет нас к правильному пути в игре. Всегда стремится еще одного гола, еще одной победы, играть быстро. У нас была сложная игра, действительно тяжелое поле. Покрытие здесь недостаточно хорошее, но я рад, что команда сыграла хорошо, это очень-очень важная победа для нас.

- Под конец матча произошла довольно неприятная ситуация с определенной провокацией, с красной карточкой, можешь сказать: что там было?

- Я получил сильный удар по голове, но быстро оправился. Опять же, это не главное. Важно, что мы здесь добились успеха. Это была действительно, очень тяжелая игра. Я рад, что мы выполнили задачу, - резюмировал Йосефи.