Стало известно, какая у Ворсклы кадровая ситуация перед матчем с Александрией

Футболисты "Ворсклы" начали подготовку к поединку 25-го тура УПЛ с "Александрией", который состоится 18 апреля.

Как пишет Sport.ua, пока по индивидуальной программе тренируются Владислав Кулач, который из-за мышечной контузии пропустил три последних календарных поединка, а также Евгений Пасич, который из-за проблем с голеностопом еще не был задействован во второй части чемпионата.

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Также в матче с "горожанами" хозяевам не поможет Антон Салабай из-за дисквалификации.

"Ворскла" имеет 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ.