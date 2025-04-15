Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжит контракт с киевским клубом. Об этом утверждает инсайдер Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, сейчас стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества сроком на один год - до лета 2026 года.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с "бело-синими" заканчивается этим летом.

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также добавим, что Ярмоленко не хватает 12 мячей до бомбардирского рекорда Максима Шацких в УПЛ.