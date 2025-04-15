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Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?

Премьер-лига

Завершать карьеру пока не спешит

Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжит контракт с киевским клубом. Об этом утверждает инсайдер Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, сейчас стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества сроком на один год - до лета 2026 года.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с "бело-синими" заканчивается этим летом.

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также добавим, что Ярмоленко не хватает 12 мячей до бомбардирского рекорда Максима Шацких в УПЛ.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
15.04.2025 в 10:48
То шо в Динамо правого вінгера крім нього немає, то треба булоб продляти. Та і як Бог дасть в єврокубках вже в липні грати. Але ж Суркіс геть бідний став, чи є гроші.Замість нього, такий же стариган Караваєв, якому немає заміни з права в захисті. Або номінально лівий Волошин, якому правий фланг не йде
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
15.04.2025 в 10:48
То шо в Динамо правого вінгера крім нього немає, то треба булоб продляти. Та і як Бог дасть в єврокубках вже в липні грати. Але ж Суркіс геть бідний став, чи є гроші.Замість нього, такий же стариган Караваєв, якому немає заміни з права в захисті. Або номінально лівий Волошин, якому правий фланг не йде
Ответить
1
0

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