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Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
Завершать карьеру пока не спешит
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко продолжит контракт с киевским клубом. Об этом утверждает инсайдер Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, сейчас стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества сроком на один год - до лета 2026 года.
Действующее соглашение 35-летнего футболиста с "бело-синими" заканчивается этим летом.
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В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.
Также добавим, что Ярмоленко не хватает 12 мячей до бомбардирского рекорда Максима Шацких в УПЛ.
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