Голкипер Ингульца: Карпаты не заслуживали победы

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук разочарован поражением своей команды от "Карпат" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Украины.

"Чувствуется отчаяние, прежде всего. Мы очень расстроились. По моему мнению, мы очень неплохо играли и имели кучу моментов, но реализация несколько хромает.

"Карпаты" не заслуживали победы. Не хватило только голов. Мы не попадали в створ ворот где-то, и, мне кажется, этого очень не хватило нам - реализации немножко. А так по игре к ребятам нет вопросов ни к кому.

Быстрый пропущенный гол сбил наши планы. Потом мы долго приходили в себя, потом где-то время прошло, и мы поняли как играть против этого соперника", - рассказал Паламарчук в интервью УПЛ ТВ.