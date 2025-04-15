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Голкипер Ингульца: Карпаты не заслуживали победы

Премьер-лига

Мнение одного из героев встречи

Голкипер Ингульца: Карпаты не заслуживали победы

Фото — Ю. Юр’єв

Новина українською

Вратарь "Ингульца" Алексей Паламарчук разочарован поражением своей команды от "Карпат" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Украины.

"Чувствуется отчаяние, прежде всего. Мы очень расстроились. По моему мнению, мы очень неплохо играли и имели кучу моментов, но реализация несколько хромает.

"Карпаты" не заслуживали победы. Не хватило только голов. Мы не попадали в створ ворот где-то, и, мне кажется, этого очень не хватило нам - реализации немножко. А так по игре к ребятам нет вопросов ни к кому.

Быстрый пропущенный гол сбил наши планы. Потом мы долго приходили в себя, потом где-то время прошло, и мы поняли как играть против этого соперника", - рассказал Паламарчук в интервью УПЛ ТВ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Бураков
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