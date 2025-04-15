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Кривбасс – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Кривбасс" и "Шахтер" будут доигрывать поединок 5-го тура УПЛ, который начался еще 1 сентября. Сыграть матч полностью тогда не позволила долговременная воздушная тревога. Игра прервалась на 51-й минуте, с которой и начнут команды.

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Доигрывание поединка пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Шахтер" состоится в среду, 16 апреля 2025 года, в 14:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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