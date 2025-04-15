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Кривбасс – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Кривбасс – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Кривбасс" и "Шахтер" будут доигрывать поединок 5-го тура УПЛ, который начался еще 1 сентября. Сыграть матч полностью тогда не позволила долговременная воздушная тревога. Игра прервалась на 51-й минуте, с которой и начнут команды.
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Доигрывание поединка пятого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Кривбасс" - "Шахтер" состоится в среду, 16 апреля 2025 года, в 14:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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