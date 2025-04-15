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"Это нелюди, звери". Вице-президент Кривбасса - о российском ударе по Кривому Рогу

Премьер-лига

Город до сих пор оправляется от страшной трагедии

"Это нелюди, звери". Вице-президент Кривбасса - о российском ударе по Кривому Рогу

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин поделился переживаниями по поводу первого домашнего матча после трагедии в Кривом Роге.

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"Матч с "Динамо" - это тот случай, когда сама игра отошла на второй план. Невероятно сложный день. Первый домашний поединок после атаки нелюдей на Кривой Рог 4 апреля. Девять дней с момента трагедии. Все мысли были с семьями погибших и всеми, кто пострадал в результате этого теракта.

Кроме жертв событий 04.04 в этот день мы вспоминали семью Кулик, жизнь которой была навечно разрушена террористами 11 ноября 2024 года. Тогда рашистская ракета унесла жизни Елены Кулик, 10-летнего Кирилла Кулика, его брата Демида и двухмесячной сестры Ульяны. Накануне этой игры прошел матч памяти, в котором сыграли представители двух школ города: Академии "Кривбасса" и ДЮСШ №1 "Кривбасс 84". Именно в последней занимался Кирилл Кулик. На самой игре первый символический удар выполнил отец Максим Кулик - единственный выживший...

В день игры на Трибуне Героев стадиона "Горняк" появилась фигура юного футболиста и болельщика красно-белых Кирилла Кулика. Невозможно передать словами боль и отчаяние родственников погибшей семьи, которые были на матче и перед Трибуной Героев, на которой отныне навсегда будет фигура Кирилла. Это напоминание каждому, кто является нашим главным врагом. Наша русофобия недостаточна! Это нелюди! Звери, которые пришли с войной на нашу землю и в наши дома. Вечная память всем, чью жизнь забрала страна 404!", - написал Гагарин в своем Instagram.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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