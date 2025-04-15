"Все ответы лежат на поверхности". Заховайло считает, что Григорчук не виноват в кризисе ЛНЗ

Известный агент и эксперт Вячеслав Заховайло назвал причины, по которым главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук не несет единоличной ответственности за неудачные результаты команды в последних матчах.

"Для тех людей, кто разбирается в футболе, все ответы лежат на поверхности. Прежде всего, хотелось бы отметить, что команда комплектовалась не при тренерстве Григорчука. Ее комплектовали еще задолго до этого, под разных тренеров. По большому счету, сразу же бросается в глаза, что скауты, которые это делали, не являются профессионалами своего дела. Игроки подобраны разношерстные и по своим качествам из них очень трудно слепить команду какого-то определенного стиля. Поэтому эта проблема заключается не так в тренерах, как в тех футболистах, которые были приглашены в ЛНЗ еще до нынешнего руководителя.

Понятно, что каждый тренер приходит в команду со своей собственной идеей. Перед Григорчуком был испанец Андрес Карраско, который исповедовал "пасик-пасик", но у него ничего так и не получилось. Нынешний же специалист - это "олд скул", он играет в надежный футбол, где применяется быстрый переход от обороны в атаку. Если можно так сказать, то Роман Григорчук играет от "печки" - то есть в сбалансированный футбол. Но даже с минимумом "олд скула" трудно такую команду организовать. Как в оборонительной фазе, так и во всех других нынешний ЛНЗ является несбалансированной командой. И это не потому, что Григорчук плохой, а потому, что такой тип футболистов так бездумно покупался или брался в аренду перед этим.

Профессиональный футбол - это не игра в Play Station или ведение программы в Youtube. Это очень серьезная работа, в которой нужны профессионалы - те, которые по-настоящему разбираются в футболе и знают тонкости в подборе футболистов, необходимых для построения конкурентоспособного футбольного клуба.

Надеюсь, что в дальнейшем Григорчук сумеет сбалансировать команду. К новому сезону он должен подсказать, как сделать правильный выбор и провести надлежащую селекцию. На мой взгляд, группу линии обороны нужно полностью пересмотреть, что же касается среднего звена, то в ней есть нормальные исполнители. Но опять же, повторюсь: все надо сбалансировать и наиграть. На нынешнем главном тренере крест не ставил бы. Я знаю его качества и понимаю, что ему нужно время и еще одно трансферное окно - для того, чтобы клуб разобрался, во что он хочет играть. Ведь до этого, как я уже отмечал, клуб собирал футболистов для "пасик-пасик" и "дыр-дыр". Но "дыр-дыр" не получилось. И это уже не Григорчука проблема, а тех руководителей, которые занимались селекцией до его появления в Черкассах. Вылететь из Премьер-лиги - то ЛНЗ не вылетит. Но понятно, что кризис у команды есть. Думаю, что Роман Григорчук - опытный тренер, и он сумеет эту ситуацию исправить".