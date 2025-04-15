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Юрий Габовда: Верес готов продать любого игрока
Известна трансферная стратегия клуба
Фото: НК Верес
Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал об изменениях в составе, которые могут произойти летом.
- Зимой вы отпустили кого-то в аренду, а кого-то продали. Конечно, у вас есть так же игроки, за которыми, наверняка следят. Какова в ближайшее время стратегия клуба? Это так же находить покупателей или как-то удержать состав?
- Мы ничего не меняем. Мы, в принципе, так и работаем, что находим игроков и реализуем их. Мы хотим продавать их, потому что клуб планирует в будущем выходить в самоокупаемость. Это очень сложно, но будем пробовать делать хорошую работу и продавать игроков. У нас любой игрок может быть продан. На лето уже есть ряд игроков, которые могут быть проданы. Но в то же время на их позицию уже есть шорт-лист игроков, которые придут и будут выполнять ту же работу.
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Сейчас "Верес" с 32 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ после 24-х сыгранных туров.
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