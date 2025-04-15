Вадим Деонас: Черноморец ждет сверхсложное испытание

Мыслями о событиях 24-го тура чемпионата УПЛ с корреспондентом UA-Футбол поделился один из известных в недалеком прошлом футболистов - экс-голкипер "Николаева", "Прикарпатья", "Черноморца", киевских ЦСКА, "Арсенала" и "Таврии" Вадим Деонас.

- В отчетном туре не обошлось без сюрпризов. Один из них был зафиксирован в поединке "Рух" - "Александрия", в котором "горожане" прервали свою четырехматчевую победную серию, сыграв вничью...

- Симпатичная команда Руслана Ротаня приучила всех к стабильным результатам в нынешнем чемпионате. Если такую стабильность показывает кто-то из грандов, то это воспринимается как обычное явление. А вот чтобы такое демонстрировала другая команда, да еще и из провинции - это уже заслуживает особого внимания. И уважения. Что касается "Руха", то подопечные Виталия Пономарева первую половину первого круга провели просто впечатляюще, но потом в их игре произошел непонятный сбой. А когда зимой ряд ведущих исполнителей перебрались в "Карпаты", то на мой взгляд, несколько нарушилась целостность и сыгранность костяка команды. Конечно, это не могло не сказаться на результатах. Однако "Александрия" - особый раздражитель, и "Рух" в этом матче пытался продемонстрировать свои лучшие качества. Поэтому ничью львовяне заслужили. А вот относительно неназначения пенальти в ворота хозяев на 76-й минуте - это уже вопрос к Комитету арбитров УАФ. Кто знает, возможно потерянных во Львове двух очков "Александрии" может не хватить на финише сезона для получения более ценного комплекта наград. Говоря же о судействе, не могу не обратить внимание на куратора украинских арбитров Николу Риццоли. Когда этот итальянец дает свои комментарии по той или иной игре, то видимо думает, что все мы - дураки. Возьму свежий пример - неназначение пенальти в ворота житомирской команды в концовке матча 23-го тура "Полесье" - "Карпаты". Вся страна воочию с повторами с разных ракурсов видела, как вратарь "Полесья" Олег Кудрик в воздушной дуэли попал кулаком в голову львовскому игроку Игорю Невесу, а Риццоли заявляет, что в том моменте не было оснований для одиннадцатиметрового. И что эпизод не повлиял на игру в дальнейшем! Кем он нас всех считает - идиотами?! Это очень возмущает.

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- В отличие от конкурента из Александрии другие претенденты на медали, "Динамо" и "Шахтер", очков не потеряли. Подопечные Александра Шовковского одолели "Кривбасс" - 2:0, а команда Марино Пушича уверенно переиграла ЛНЗ - 4:1.

- Чем меньше времени остается до финиша, тем ожесточеннее борьба на всех без исключения полюсах таблицы. А вверху - и подавно. "Динамо" и "Шахтер" в весенней части чемпионата, словно сговорившись, шагают нога в ногу. Помнится, три тура назад оба наших суперклуба дружно потеряли очки, сыграв вничью. И это лишний раз говорит о том, что напряжение будет расти с каждым матчем. Динамовцы одолели "Кривбасс" на классе, и это же самое могу сказать о поединке "горняков" против ЛНЗ. Черкащанам было трудно что-то противопоставить донецкой команде, которая еще до середины первой половины встречи вела в счете с преимуществом в три "сухих" мяча. Как по мне, ситуация в верхней части таблицы значительно обострится в случае, если "Шахтеру" завтра удастся довести до победного конца недоигранный поединок с "Кривбассом". А уже в следующем туре нас ждет украинское классико "Шахтер" - "Динамо", итог которого спрогнозировать трудно. И еще. Хотелось бы отметить уверенную игру динамовского вратаря Руслана Нещерета. Когда "Динамо" продало Георгия Бущана, то приходилось слышать немало недовольств от болельщиков: мол, на кого же оставили последний рубеж команды?! Однако матчи весенней части этого сезона показали, что за вратарскую позицию можно быть спокойным.

- Оказавшись в незавидном турнирном положении "Ворскла" не сумела покинуть зону переходных матчей, уступив в родных стенах "Полесью". Объяснение кризису в полтавском клубе найдете?

- Откровенно говоря, я думал, что смена на тренерском мостике как-то встряхнет полтавскую команду, но этого не произошло. Результаты "Ворсклы" нисколько не изменились - скорее, ухудшились. Я недавно посчитал, что при тренерстве Сергея Долганского полтавчане набрали в десяти матчах 9 очков, а с Юрием Максимовым в четырнадцати получили лишь 12. Возможно, неудачи в первом круге вместе с грузом ответственности, который лег на плечи футболистов, давят на команду и поэтому ей никак не удается обрести уверенность. У "Полесья" же совсем другая ситуация: на житомирцев ничего не давит, они занимают "свое" место.

- Во встрече соседей по турнирной таблице, "Зари" и "Вереса", три очка в свой актив занесла ровенская команда. Как расцениваете этот результат?

- Мне импонирует игра "Вереса". Если в предыдущих двух чемпионатах ровенчане боролись за выживание в плей-офф, то в нынешнем все выглядит совсем иначе. Олег Шандрук сумел сплотить коллектив, который поймал свою игру и благодаря этому достигает результатов. До этого "Верес" считался домашней командой, но все чаще она доказывает, что способна удачно играть и на выезде. Это и показал поединок с "Зарей".

- Разделяете мнение "моряков", которые считают, что в проигранном выездном матче с "Оболонью" справедливым итогом была бы ничья?

- Да. "Черноморец" выглядел убедительнее, ведь в его составе больше квалифицированных и опытных исполнителей. С появлением в команде Ярослава Ракицкого игра одесситов стала более уверенной и боевитой. Чувствуется, что на поле есть лидер, способный своим авторитетом наладить взаимодействия партнеров. Кто знает, как завершилась бы встреча на "Оболонь Арене", если бы не ошибка нигерийского вратаря "Черноморца" Кингсли Аниагбосо. Оказавшись на газоне, он хотел выбить мяч ногой, но сделал это неуклюже и тот залетел в ворота. Но упрекать голкипера "моряков" никак не стоит, ведь он не раз выручал свою команду от серьезных неприятностей. В этой игре "Оболони" в определенной степени повезло, и теперь "пивовары" могут смотреть в ближайшее будущее не с такой тревогой, как до встречи с одесситами.

- Каковы, на ваш взгляд, шансы "Черноморца" на сохранение прописки в элите?

- В футболе случаются чудеса, однако будет ли это в отношении команды из моего родного города - трудно сказать. Учитывая непростой календарь, в котором в четырех заключительных турах "Черноморец" будет играть с "Шахтером", "Ворсклой", "Динамо" и "Александрией", "морякам" будет сложно. Ведь всем этим соперникам очки тоже будут нужны кровь из носу. Похоже, что команду Александра Кучера ждет сверхсложное испытание. Если ей удастся пополнить очковый задел в ближайших встречах - в гостях с "Вересом" и дома с "Рухом", то шанс попасть в зону переходных игр еще сохранит надежды на спасение в элите.

- Дерби Киевщины между "Левым берегом" и "Колосом" завершилось победой коваливцев 2:0. Со знаком "плюс" сказался фактор Руслана Костышина?

- Уверен, что да. По предыдущим матчам "Колоса" было заметно, что в действиях его игроков как будто появился огонек. Именно это и позволило коваливцам оказаться убедительнее соперника. Поэтому в сдвиге к лучшему вижу фактор Костышина. При этом тренере "Колос" играет не так, как при его предшественнике Александре Поздееве. Он упростил игру и играет на результат. А когда будет результат, то потом можно будет перестраиваться и искать для применения что-то другое. Коваливцам приходится только сожалеть о потерянных очках в поединке месячной давности с ЛНЗ. Если бы не досадная ошибка молодого вратаря "Колоса", то в том матче они могли бы рассчитывать на удачный результат. Если не на три балла, то хотя бы на один.

- В победном для гостей поединке "Ингулец" - "Карпаты" вратарский подвиг совершил голкипер петровской команды Алексей Паламарчук, который парировал шестой подряд (!) пенальти. Как оцениваете этот рекорд УПЛ?

- Алексей - красавец! Рад за этого парня. Могу сказать, что не зря азы вратарского искусства ему тщательно передавал тренер вратарей Александр Лавренцов. Как видим, эти уроки не прошли даром.

- Нынешняя ситуация с "Ингульцом", когда команда все матчи проводит вне Петрово, может снова привести к его расставанию с Премьер-лигой. Это тот случай, когда клуб стал заложником обстоятельств?

- Именно так. "Ингульцу" по сравнению со всеми участниками Премьер-лиги тяжелее всего, ведь из-за невозможности принимать соперников на своем стадионе он вынужден колесить по Украине, тратя немало сил и времени. Впрочем, даже несмотря на это обстоятельство команда Василия Кобина сумела набрать 16 очков. Во вчерашней игре с "Карпатами" футболисты из Петрово сопротивлялись, однако более опытные львовяне выглядели увереннее.

Фото - UA-Футбол