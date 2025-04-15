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Мы - часть будущего. УПЛ поздравила со днём основания организации

Премьер-лига

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Мы - часть будущего. УПЛ поздравила со днём основания организации

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

УПЛ празднует день основания.

15 апреля 2008 года руководители клубов во время ежегодной встречи подписали протокол о создании Премьер-Лиги.

Организация поздравила с праздником и поблагодарила всех причастных к украинскому футболу.

"Сегодня мы поздравляем не столько себя, как организацию, а прежде всего клубы, которые ежедневно творят историю УПЛ. Футболистов, тренеров, персонал, функционеров, болельщиков, журналистов.

Именно благодаря вам, несокрушимым и профессиональным, Лига живет, развивается и продолжает быть символом силы украинского спорта. В самые сложные годы команды клубов УПЛ выходят на поле и дают надежду миллионам болельщиков.

Вместе мы - не просто Чемпионат Украины. Мы - часть сопротивления, часть культуры, часть будущего.

Спасибо каждому клубу, каждому футболисту, тренеру, руководителю, всем работникам клубов и стадионов, журналистам, болельщикам - всем, кто делает УПЛ живой.

С днем рождения, УПЛ! Работаем дальше. Победим - и на поле, и в жизни!", - написала УПЛ.

УПЛ исполнилось 17 лет.

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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Баpceлиниуc
15.04.2025 в 13:35
Ой, да какого там будущего нах, не позорьтесь. Как грабили, так и будете грабить. Даже ещё больше. Для вас футбол это гешефт.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
15.04.2025 в 13:35
Ой, да какого там будущего нах, не позорьтесь. Как грабили, так и будете грабить. Даже ещё больше. Для вас футбол это гешефт.
Ответить
0
0

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