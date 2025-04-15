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Мы - часть будущего. УПЛ поздравила со днём основания организации
Дальше только лучше
Фото: ФК Кривбас
УПЛ празднует день основания.
15 апреля 2008 года руководители клубов во время ежегодной встречи подписали протокол о создании Премьер-Лиги.
Организация поздравила с праздником и поблагодарила всех причастных к украинскому футболу.
"Сегодня мы поздравляем не столько себя, как организацию, а прежде всего клубы, которые ежедневно творят историю УПЛ. Футболистов, тренеров, персонал, функционеров, болельщиков, журналистов.
Именно благодаря вам, несокрушимым и профессиональным, Лига живет, развивается и продолжает быть символом силы украинского спорта. В самые сложные годы команды клубов УПЛ выходят на поле и дают надежду миллионам болельщиков.
Вместе мы - не просто Чемпионат Украины. Мы - часть сопротивления, часть культуры, часть будущего.
Спасибо каждому клубу, каждому футболисту, тренеру, руководителю, всем работникам клубов и стадионов, журналистам, болельщикам - всем, кто делает УПЛ живой.
С днем рождения, УПЛ! Работаем дальше. Победим - и на поле, и в жизни!", - написала УПЛ.
УПЛ исполнилось 17 лет.
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