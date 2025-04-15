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Судьба капитана и ветерана. Журналист сообщил позицию Динамо по контрактам Буяльского и Караваева

Премьер-лига
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Судьба капитана и ветерана. Журналист сообщил позицию Динамо по контрактам Буяльского и Караваева

скріншот Youtube

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Известный инсайдер Игорь Бурбас информирует, что киевское "Динамо" планирует сохранить в своем составе капитана Виталия Буяльского и универсала Александра Караваева.

"Что касается капитана "Динамо" Виталия Буяльского, у него так же [как у Ярмоленко] завершается контракт. И, по моей информации, Буяльский может продлить контракт с "Динамо" на срок дольше, он все-таки немножко помоложе.

На два-три года где-то как раз обсуждаются те сроки, на которые Буяльский может поставить подпись под новым соглашением".

Еще один ветеран "Динамо", без которого те последние матчи сложно представить - Александр Караваев, который так же на грани завершения контракта.

Его так же по моей информации пытаются продлить, так же как Андрея Ярмоленко - на один дополнительный сезон", - сказал Бурбас в эфире своего ютуб-канала "BurBuzz".

Ранее сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис готов отпустить Буяльского после завершения сезона в связи с окончанием контракта. Трудовое соглашение Караваева с "сине-белыми" рассчитано также до лета.

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Александр Караваев Виталий Буяльский Динамо (Киев) контракт Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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