Судьба капитана и ветерана. Журналист сообщил позицию Динамо по контрактам Буяльского и Караваева

Известный инсайдер Игорь Бурбас информирует, что киевское "Динамо" планирует сохранить в своем составе капитана Виталия Буяльского и универсала Александра Караваева.

"Что касается капитана "Динамо" Виталия Буяльского, у него так же [как у Ярмоленко] завершается контракт. И, по моей информации, Буяльский может продлить контракт с "Динамо" на срок дольше, он все-таки немножко помоложе.

На два-три года где-то как раз обсуждаются те сроки, на которые Буяльский может поставить подпись под новым соглашением".

Еще один ветеран "Динамо", без которого те последние матчи сложно представить - Александр Караваев, который так же на грани завершения контракта.

Его так же по моей информации пытаются продлить, так же как Андрея Ярмоленко - на один дополнительный сезон", - сказал Бурбас в эфире своего ютуб-канала "BurBuzz".