Эти беспардонные гости. Акценты зрителя на играх 24-го тура УПЛ

Главное отличие минувшего тура - беспрецедентная “наглость” гостей, одержавших победы в трех четвертях поединков. При этом ни разу они не забили менее двух мячей. Тогда как хозяевам поля пришлось довольствоваться единственной победой с минимальным счетом да ничеечкой.

Кривбасс - Динамо 0:2

Рух - Александрия 1:1

ЛНЗ - Шахтер 1:4

Ворскла - Полесье 0:2

Ингулец - Карпаты 1:2

Заря - Верес 1:2

Левый Берег - Колос 0:2

Оболонь - Черноморец 1:0

Зрелищность. Лучше всех смотрелся самый результативный матч в Черкассах. Второй назвал бы игру “Зари” с “Вересом”. Не давали соскучится также “Ингулец” с “Карпатами” и “Оболонь” с “Черноморцем”.

По-настоящему пустопорожних поединков я в этом туре не узрел. Если же методом исключения, то меньше всего голевых моментов было во Львове - пять.

Интрига. Дважды результат определялся еще до перерыва. Когда автогол Дайку удвоил счет в пользу “Шахтера” еще на 10-й минуте. И когда Сидоров в середине тайма вывел вперед “Колос” - “Левый Берег” “молчал” после этого вплоть до второго мяча “в раздевалку”. Во всех остальных матчах все было, как доктор прописал.

Ванат покончил с надеждами “Кривбасса”, удвоив счет на 73-й минуте. Тремя минутами позже сэйв Ледвия спас от поражения “Рух”. На 81-й минуте второй гол Бабогло подписал приговор “Ингульцу”. Минутой позже Янаков мог принести ничью “Черноморцу”, но угодил в перекладину ворот.

Пожалуй, “Ворсклу” упокоило все-таки удаление Салабая на 88-й минуте - затем был лишь “контрольный выстрел” от житомирян. И уже в дополнительное время Кожухарь отстоял победу для “Вереса”, парировав удар Горбача.

Логика. Самый справедливый счет тура - 1:2 у “Ингульца” с “Карпатами”. В половине игр можно было бы поспорить о разнице в счете, но не о закономерности исхода. Нелогичными сочту три результата, если говорить о соотношении голевых шансов.

В этом смысле, “Александрия” должна была обыгрывать “Рух”. “Ворскла” не заслуживала поражения от “Полесья”, и уж тем более “Кривбасс” - от “Динамо”. Здесь все решила реализация.

Судейство. Был лишь один серьезный повод для обсуждения, да и тот во многом прибили к нашему берегу волны, поднятые коучем команды, неудовлетворенной результатом.

“Рух” - “Александрия”. 76-я минута: не назначенный пенальти в ворота хозяев поля за игру рукой, при счете 1:1. Комментарий коллеги Юстаса: “Дали 5 повторов, ни одного внятного. Но вроде мяч попал в прижатую к корпусу руку, которая не увеличивала объем тела”. Добавлю: сдается мне, джентльмены, что ВАР смотрел те же повторы.

А вся эта буря возмущения Ротаня, “при первом же шухере”, очень живо напомнила “манию преследования “Днепра” имени Рамоса. Капитаном которого был Руслан, вещавший тогда все о том же: мы не нужны, нас “душат”, и тому подобное. И вновь - старая песня о главном. В день юбилея клуба и в присутствии президента…

Везение. Наверное, круче всего Фортуна проявила себя в Кривом Роге, где “Динамо” открыло счет на 35-й минуте после того как мяч беспрепятственно прошел вдоль всей вратарской площадки сквозь строй из двух защитников и вратаря. Случалось наблюдать такое?

Хотя с этим не согласятся в Одессе. Когда черт дернул за ногу кипера Аниагбосо, решительно поразившего собственные ворота на 30-й минуте - это было еще полбеды. Но ведь была же еще и перекладина Янакова в концовке. Пусть даже между ними - удар Черненко с пенальти в перекладину ворот “Черноморца”. Вот и решайте.

На 22-й минуте Когут пробил в перекладину ворот “Колоса”, и тут же в “ответочке” - взятие ворот “Левого Берега” и 0:1. Как говорил Лобановский, не забиваешь ты - забивают тебя. И на этой же минуте стойка помешала сравнять счет с “Полесьем” полтавчанину Крупскому. Ничего не скажешь, порезвилась богиня футбольной удачи.

Личности. Всех затмил афроевропейский вратарь “Черноморца”. Ведь помимо автогола на его счету семь таки зачетных (а не для количества) сэйвов, шесть из которых - уже после трагикомичного ляпсуса. И кто им доктор, что ни разу не забили в ответ?

Шесть таких спасений у Кучеренко из ЛНЗ, при четырех пропущенных мячах. По четыре - у Нещерета (“Динамо”), Фесюна (“Шахтер”) и Сапутина (“Заря”).

Бесспорно ярчайший среди полевых игроков - Марлон (“Шахтер”): пять участий в ключевых моментах, в том числе и в трех голах. Столь же часто мелькал “крупным планом” еще лишь Бычек из “Оболони”. Запомнились также, но куда менее - Велетень (“Колос”), Клец и Шевченко (“Верес”), Эгиналду (“Шахтер”).

Самыми эффективными в атаке показали себя защитники: Дубинчак (“Динамо”) и Бабогло (“Карпаты”), участвовавшие в обоих голах своей команды.

В игре для зрителя больше всех преуспел “Шахтер”. Неожиданно для себя в тройку лучших включу “Оболонь”, и уже ожидаемо - “Верес”. Понравились в атаке также “Карпаты” и, несмотря ни на что, ЛНЗ.

У “Руха” - лишь один момент, хоть и добытое очко. “Динамо” от “Левого Берега” отличает лишь то, что оба своих шанса оно использовало. Мастерство - да, класс - да, но здесь мы говорим о самом красивом в футболе не в понимании того же Валерия Лобановского.

Таблица. Осечка “Александрии” позволила лидеру оторваться от нее на расстояние двух побед, а пока еще действующему чемпиону - надо думать, приблизиться к ней вплотную? Когда пишу эти строки, не знаю, чем завершилась доигровка в Кривом Роге.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 24 18 6 0 50-15 60 2 ФК Александрия 24 16 6 2 36-17 54 3 Шахтер 23 15 5 3 55-17 50 4 Полесье 24 11 8 5 33-23 41 5 Карпаты 24 10 6 8 30-25 36 6 Кривбасс 22 10 5 7 24-22 35 7 Верес 24 8 8 8 29-32 32 8 Заря 23 10 2 11 28-31 32 9 Рух 24 7 9 8 24-21 30 10 ЛНЗ 24 7 4 13 23-35 25 11 Колос 24 5 9 10 18-20 24 12 Оболонь 24 6 6 12 14-37 24 13 Левый Берег 23 6 4 13 12-26 22 14 Ворскла 24 5 6 13 18-32 21 15 Черноморец 24 5 3 16 15-36 18 16 Ингулец 23 3 7 13 16-36 16

Так же предположительно “Полесье” выходит на доминирующую позицию в борьбе за последнюю путевку в Европе.

ЛНЗ теперь уже вовлечен в орбиту состязания за право остаться в УПЛ. Победы “Колоса” и “Оболони” приблизили их к нему и приподняли над зоной риска, которую нынче населяют “Левый Берег” и “Ворскла”. Все труднее догнать уходящий поезд и заскочить на подножку последнего вагона “Черноморцу”...

Анонсы. Тут я удивил сам себя. Во-первых, тем, что выделяю большинство поединков 25-го тура. Во-вторых, тем, что в них как правило явным фаворитам противостоят очевидные андердоги. Штука в том, что каждому из них НАДО.

“Ингулец” - ЛНЗ. Команда Кобина вдруг обрела стабильную почву под ногами в Александрии, а в желании бороться ей и раньше нельзя было отказать. Тогда как команда Григорчука все еще в поиске своей игры.

“Шахтер” - “Колос”. Для Ковалевки фактором стабилизации стало возвращение Костышина, а команда Пушича не выглядит неуязвимой.

“Левый Берег” - “Полесье”. Могу повторить сказанное выше и про команду Ашура. Тогда как команда Первака - еще тот орешек знанья.

“Динамо” - “Оболонь”. Аутсайдер этой пары не раз в прошлом демонстрировал, что киевское дерби для него - не пустой звук. Нынче же команда Шищенко на эмоциональном подъеме. А команде Шовковского победы даются не так уж и просто, как может показаться.

“Ворскла” - “Александрия”. Здесь надежд у меня почему-то меньше всего. Уж больно все минорно в Полтаве на фоне благополучия команды Ротаня. Но, говорят, командам Максимова свойственно присутствие духа при любых обстоятельствах. Поглядим…

А может, автор все это себе надумал, когда ему не хотелось спать?

Фото - UA-Футбол