Стало известно, разрешит ли Рух сыграть своим игрокам во львовском дерби

В субботу, 19 апреля в 25-м туре УПЛ состоится львовское дерби "Карпаты" – "Рух".

Как сообщает Sport.ua, рулевой "львов" Владислав Лупашко сможет рассчитывать на арендованных у "желто-черных" игроков молодежной сборной Украины Илью Квасницу и Олега Федора.

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По информации источника, согласно условиям аренды им не запрещается играть против команды, которой принадлежат.

Квасница и Федор во второй части сезона сыграли за "Карпаты" 2 и 3 матча соответственно.