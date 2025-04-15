Премьер-лига
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Стало известно, разрешит ли Рух сыграть своим игрокам во львовском дерби
Неожиданный поворот
Фото: ФК Карпати Львів
В субботу, 19 апреля в 25-м туре УПЛ состоится львовское дерби "Карпаты" – "Рух".
Как сообщает Sport.ua, рулевой "львов" Владислав Лупашко сможет рассчитывать на арендованных у "желто-черных" игроков молодежной сборной Украины Илью Квасницу и Олега Федора.
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По информации источника, согласно условиям аренды им не запрещается играть против команды, которой принадлежат.
Квасница и Федор во второй части сезона сыграли за "Карпаты" 2 и 3 матча соответственно.
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