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Символ силы украинского спорта и веры в победу. Дебютант УПЛ поздравил чемпионат с днем основания

Премьер-лига

Большая честь для клуба

Символ силы украинского спорта и веры в победу. Дебютант УПЛ поздравил чемпионат с днем основания

instagram.com/fc_liviybereh

Новина українською

Дебютант УПЛ поздравил чемпионат с днем основания.

"Левый Берег" написал, что для клуба большая честь играть под эгидой УПЛ. Команда пожелала участникам лиги расти и ярких футбольных сезонов.

"Для ФК "Левый Берег" этот сезон стал историческим - дебютным в соревнованиях под эгидой Премьер-Лиги, и для нас большая честь стать частью большого футбольного сообщества, которое продолжает развиваться и объединять даже в непростые времена. За эти 17 лет Премьер-лига стала символом силы украинского спорта и веры в победу.

Желаем Премьер-лиге и всем ее участникам дальнейшего роста, стабильности и ярких футбольных сезонов. Новых свершений, громких побед и мира для нашей страны", - написал клуб.

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Напомним, что "Левый Берег" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице, имея 22 балла.

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Украинская Премьер-лига Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Владислав Прийменко
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