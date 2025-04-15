Символ силы украинского спорта и веры в победу. Дебютант УПЛ поздравил чемпионат с днем основания

Дебютант УПЛ поздравил чемпионат с днем основания.

"Левый Берег" написал, что для клуба большая честь играть под эгидой УПЛ. Команда пожелала участникам лиги расти и ярких футбольных сезонов.

"Для ФК "Левый Берег" этот сезон стал историческим - дебютным в соревнованиях под эгидой Премьер-Лиги, и для нас большая честь стать частью большого футбольного сообщества, которое продолжает развиваться и объединять даже в непростые времена. За эти 17 лет Премьер-лига стала символом силы украинского спорта и веры в победу.

Желаем Премьер-лиге и всем ее участникам дальнейшего роста, стабильности и ярких футбольных сезонов. Новых свершений, громких побед и мира для нашей страны", - написал клуб.