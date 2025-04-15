Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ
Матчи пройдут с 2 по 4 мая
Фото: ФК Колос
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ.
27-й тур
2 мая (пятница)
"Левый Берег" - "Карпаты" 15:30
"Рух" - "Кривбасс" 18:00
3 мая (суббота)
"Черноморец" - "Шахтер" 13:00
"Ингулец" — "Динамо" 15:30
"Верес" - "Оболонь" 18:00
4 мая (воскресенье)
ЛНЗ - "Заря" 13:00
"Колос" - "Ворскла" 15:30
"Полесье" — "Александрия" 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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