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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ

Премьер-лига

Матчи пройдут с 2 по 4 мая

Утверждены даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 27-го тура УПЛ.

27-й тур

2 мая (пятница)

"Левый Берег" - "Карпаты" 15:30
"Рух" - "Кривбасс" 18:00

3 мая (суббота)

"Черноморец" - "Шахтер" 13:00
"Ингулец" — "Динамо" 15:30
"Верес" - "Оболонь" 18:00

4 мая (воскресенье)

ЛНЗ - "Заря" 13:00
"Колос" - "Ворскла" 15:30
"​Полесье" — "Александрия" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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