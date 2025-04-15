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Инсайдер назвал два европейских клуба, которые интересуются Ризныком

Премьер-лига

Есть варианты в Западной Европе

Инсайдер назвал два европейских клуба, которые интересуются Ризныком

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Инсайдер Игорь Бурбас утверждает, что голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык вошел в сферу интересов нидерландских ПСВ и "Фейеноорда".

"Дмитрий Ризнык - это человек, который может в ближайшей перспективе совершить маршрут в один из западноевропейских клубов. Я не исключаю, что если не этим летом, то следующим он будет где-то в первых рядах среди тех, кто будет продан.

Я слышал, честно говоря, уже несколько месяцев назад об интересе из нидерландской Эредивизи от ПСВ, с которым он провел великолепный матч. "Фейеноорд", я знаю, также интересуется. Возможно, Пушич обратил внимание своего бывшего клуба", - рассказал Бурбас.

В этом сезоне Ризнык провел 32 матча на клубном уровне, в которых пропустил такое же количество голов.

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