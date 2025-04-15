Наполи и Шахтер могут договориться о трансфере Судакова еще до окончания сезона

Переговоры между "Наполи" и " Шахтером " относительно трансфера хавбека "горняков" Георгия Судакова снова вернулись в активную фазу. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Более того, как сообщает источник, стороны могут договориться о переходе еще до окончания текущего сезона и уже летом объявить об этом официально.

Напомним, что зимой 2024 года "Шахтер" отказался продавать Судакова в "Наполи" за 40 млн евро, но сейчас ситуация несколько изменилась.

"Горняки" уже готовы отпустить игрока за примерно такую же сумму "от 40 млн", и стороны на этом могут прийти к соглашению.

Как отмечает журналист, "Шахтер" согласится продать игрока за такую сумму в случае невыхода команды в группу Лиги чемпионов на следующий сезон, на что шансы на данный момент очень высокие. И эти 40 млн за Судакова как раз смогут покрыть разницу в бюджете клуба в случае неполучении примерно тех же 40 млн за выступление в ЛЧ.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий провел за "Шахтер" 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.