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Наполи и Шахтер могут договориться о трансфере Судакова еще до окончания сезона

Премьер-лига

Речь все о тех же 40 млн евро

Наполи и Шахтер могут договориться о трансфере Судакова еще до окончания сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Переговоры между "Наполи" и "Шахтером" относительно трансфера хавбека "горняков" Георгия Судакова снова вернулись в активную фазу. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Более того, как сообщает источник, стороны могут договориться о переходе еще до окончания текущего сезона и уже летом объявить об этом официально.

Напомним, что зимой 2024 года "Шахтер" отказался продавать Судакова в "Наполи" за 40 млн евро, но сейчас ситуация несколько изменилась.

"Горняки" уже готовы отпустить игрока за примерно такую же сумму "от 40 млн", и стороны на этом могут прийти к соглашению.

Как отмечает журналист, "Шахтер" согласится продать игрока за такую сумму в случае невыхода команды в группу Лиги чемпионов на следующий сезон, на что шансы на данный момент очень высокие. И эти 40 млн за Судакова как раз смогут покрыть разницу в бюджете клуба в случае неполучении примерно тех же 40 млн за выступление в ЛЧ.

Напомним, что в текущем сезоне Георгий провел за "Шахтер" 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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