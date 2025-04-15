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Наполи и Шахтер могут договориться о трансфере Судакова еще до окончания сезона
Речь все о тех же 40 млн евро
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Переговоры между "Наполи" и "
Более того, как сообщает источник, стороны могут договориться о переходе еще до окончания текущего сезона и уже летом объявить об этом официально.
Напомним, что зимой 2024 года "Шахтер" отказался продавать Судакова в "Наполи" за 40 млн евро, но сейчас ситуация несколько изменилась.
"Горняки" уже готовы отпустить игрока за примерно такую же сумму "от 40 млн", и стороны на этом могут прийти к соглашению.
Как отмечает журналист, "Шахтер" согласится продать игрока за такую сумму в случае невыхода команды в группу Лиги чемпионов на следующий сезон, на что шансы на данный момент очень высокие. И эти 40 млн за Судакова как раз смогут покрыть разницу в бюджете клуба в случае неполучении примерно тех же 40 млн за выступление в ЛЧ.
Напомним, что в текущем сезоне Георгий провел за "Шахтер" 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
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