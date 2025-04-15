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Успеет ли к матчу с Динамо? Известны сроки восстановления после травмы основного голкипера Шахтера
Дмитрий Ризнык восстанавливается после травмы
shakhtar.com
Стали известны сроки восстановления после травмы основного голкипера "
Голкипер получил травму на тренировке, из-за чего пропустил матч 24-го тура УПЛ с ЛНЗ (4:1), таким образом, дав дебютировать за "горняков" в УПЛ Кириллу Фесюну.
Впрочем, как сообщает журналист Игорь Бурбас, травма Ризныка не является серьезной и он должен вернуться к украинскому дерби – матчу с "Динамо", который состоится 27 апреля.
Напомним, что в этом сезоне Ризнык провел 32 матча на клубном уровне, в которых пропустил такое же количество голов и в 14 поединков отстоял на ноль.
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