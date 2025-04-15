Вингер Кривбасса: Преимущества у Динамо не было

Вингер " Кривбасса " Денис Кузык дал свою оценку проигранному матчу "Динамо" (0:2) в 24-м туре УПЛ.

– "Кривбасс" дал достойное сопротивление "Динамо", но все же уступил. В чем причина?

– Да, мы хорошо разобрали игру соперника. Делали все, чтобы набрать зачетные баллы. "Динамо" почти ничего не создало в первом тайме. Один этот момент – прострел – гол. Как там мяч никого не задел и дошел до игрока соперника – даже не знаю. Где-то не повезло.

– Матч получился эмоциональным?

– Настроение было боевое. Пытались не проиграть борьбу на поле. Да, игра получилась эмоциональной. Но это футбол, он не бывает без эмоций.

– Когда "Динамо" осталось в меньшинстве, не сказала бы, что "Кривбассу" стало легче…

– Не сказал бы так. Они просто забили быстро второй гол, еще довольно легко. Преимущества у соперника не было. Они просто реализовали свои моменты, а мы – нет.