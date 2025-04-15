"Ближняя рука". УАФ опубликовала переговоры арбитров с ВАР в скандальном эпизоде матча Рух - Александрия

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в спорных моментах двух матчей 24-го тура УПЛ, а именно - "Рух" – "Александрия" (1:1) и "Оболонь" – "Черноморец" (1:0).

Так, в скандальном эпизоде матча "Рух" – "Александрия", когда защитник львовян сыграл рукой, судьи решили, что "мяч" попал в ближнюю руку".

Также был разобран эпизод с назначением пенальти в матче "Оболонь" – "Черноморец" за игру рукой футболиста одесситов.