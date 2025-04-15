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"Ближняя рука". УАФ опубликовала переговоры арбитров с ВАР в скандальном эпизоде матча Рух - Александрия
Также опубликовано видео переговоров в эпизоде с пенальти в матче Оболонь – Черноморец
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в спорных моментах двух матчей 24-го тура УПЛ, а именно - "Рух" – "Александрия" (1:1) и "Оболонь" – "Черноморец" (1:0).
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Так, в скандальном эпизоде матча "Рух" – "Александрия", когда защитник львовян сыграл рукой, судьи решили, что "мяч" попал в ближнюю руку".
Также был разобран эпизод с назначением пенальти в матче "Оболонь" – "Черноморец" за игру рукой футболиста одесситов.
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adey (Korosten)
15.04.2025 в 19:12
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