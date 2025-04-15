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"Ближняя рука". УАФ опубликовала переговоры арбитров с ВАР в скандальном эпизоде матча Рух - Александрия

Премьер-лига
Обновлено

Также опубликовано видео переговоров в эпизоде с пенальти в матче Оболонь – Черноморец

"Ближняя рука". УАФ опубликовала переговоры арбитров с ВАР в скандальном эпизоде матча Рух - Александрия

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УАФ обнародовала записи переговоров арбитров в спорных моментах двух матчей 24-го тура УПЛ, а именно - "Рух" – "Александрия" (1:1) и "Оболонь" – "Черноморец" (1:0).

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Так, в скандальном эпизоде матча "Рух" – "Александрия", когда защитник львовян сыграл рукой, судьи решили, что "мяч" попал в ближнюю руку".

Также был разобран эпизод с назначением пенальти в матче "Оболонь" – "Черноморец" за игру рукой футболиста одесситов.

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Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Рух (Львов) Комитет арбитров УАФ
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Комментарии
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adey (Korosten)
15.04.2025 в 19:12
деблибля. ближня ваша рука перекрила мячу шлк у ворота. це є голоьва можливість за всіма критеріями і її позбавлення.тіпа як би гравець захисту її не притискав тіпа до себе... нормальний неупреджений арбітр бачить збільшення розмірів тіла, а не тіпа ближню руку. мудозвони. це точечка. за всіма праилами. "гравець, яки розширює простір свого тіла... РИЗИКУЄ, що його буе покарано" він ризикнув, а підари в тємі його ризик вииправдали.
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Комментарии 2
adey (Korosten)
15.04.2025 в 19:12
деблибля. ближня ваша рука перекрила мячу шлк у ворота. це є голоьва можливість за всіма критеріями і її позбавлення.тіпа як би гравець захисту її не притискав тіпа до себе... нормальний неупреджений арбітр бачить збільшення розмірів тіла, а не тіпа ближню руку. мудозвони. це точечка. за всіма праилами. "гравець, яки розширює простір свого тіла... РИЗИКУЄ, що його буе покарано" він ризикнув, а підари в тємі його ризик вииправдали.
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avatar
Spokoyno (Київ)
15.04.2025 в 18:57
А можна скрин переговорів... та виводи Комітету у розгорнутому вигляді.
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