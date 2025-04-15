  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Шахтере опровергли интерес к форварду сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Шахтере опровергли интерес к форварду сборной Украины

Премьер-лига

Романа в Шахтере не будет

В Шахтере опровергли интерес к форварду сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" не планирует подписывать украинского форварда греческого "Олимпиакоса" Романа Яремчука.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, в "Шахтере" не заинтересованы в таком подписании. Об этом инсайдер заявил, ссылаясь на свои источники в донецком клубе.

Напомним, что ранее была информация, что в услугах Яремчука кроме "Шахтера" также заинтересован и турецкий "Трабзонспор".

Читайте такжеТренер Олимпиакоса изменил свое мнение о Яремчуке. Форварда уже хотят Шахтер и Трабзонспор

В текущем сезоне форвард провел в составе "Олимпиакоса" 29 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи, при этом игрок со своей командой уже досрочно стал чемпионом Греции.

Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Вингер Кривбасса: Преимущества у Динамо не было
yellow-arrow
Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
yellow-arrow
"Ближняя рука". УАФ опубликовала переговоры арбитров с ВАР в скандальном эпизоде матча Рух - Александрия
Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости