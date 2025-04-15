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В Шахтере опровергли интерес к форварду сборной Украины
Романа в Шахтере не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, в "Шахтере" не заинтересованы в таком подписании. Об этом инсайдер заявил, ссылаясь на свои источники в донецком клубе.
Напомним, что ранее была информация, что в услугах Яремчука кроме "Шахтера" также заинтересован и турецкий "Трабзонспор".
В текущем сезоне форвард провел в составе "Олимпиакоса" 29 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи, при этом игрок со своей командой уже досрочно стал чемпионом Греции.
Контракт Яремчука истекает в июне 2028 года. Трансферная стоимость украинца составляет 2,8 млн евро.
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