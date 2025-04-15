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Защитник сборной Украины близок к возвращению после травмы
Но львовское дерби Алексей Сыч пропустит
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "
Как пишет Sport.ua, курс реабилитации игрока проходит успешно и планируется, что перед календарным матчем 26 тура УПЛ с "Оболонью", который состоится 26 апреля, он уже будет тренироваться в общей группе.
Напомним, что Сыч зимой перешел в "Карпаты" из "Руха" и во второй части сезона успел провести за "зелено-белых" четыре матча в чемпионате.
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