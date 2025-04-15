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Защитник сборной Украины близок к возвращению после травмы

Премьер-лига
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Но львовское дерби Алексей Сыч пропустит

Защитник сборной Украины близок к возвращению после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Карпат" и сборной Украины Алексей Сыч продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу с Бельгией.

Как пишет Sport.ua, курс реабилитации игрока проходит успешно и планируется, что перед календарным матчем 26 тура УПЛ с "Оболонью", который состоится 26 апреля, он уже будет тренироваться в общей группе.

Напомним, что Сыч зимой перешел в "Карпаты" из "Руха" и во второй части сезона успел провести за "зелено-белых" четыре матча в чемпионате.

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Алексей Сыч Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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